Latvijai 14. vieta starp labākajām pavāru komandām prestižajā 'Bocuse d’Or' konkursā

"Mēs darījām visu, ko varējām! Jau pirmajā dienā sapratām, ka būs grūti tēmēt augstāk. Bet tā kā mums bija pirmā piedalīšanās reize tāda mēroga konkursā, rezultāts ir ļoti labs. Arī žūrija atzina, ka pirmajai reizei esam ļoti labu darbu veikuši, piemēram, mūs augstu novērtēja tieši virtuves organizēšanas darbā," stāsta Dinārs Zvidriņš, kurš ar komandu pārstāvēja Latviju pasaules prestižā konkursa "Bocuse d'Or" Eiropas atlasē.

"Kamēr pats nebiju piedzīvojis šo konkursu, bija grūti iedomāties, kā būs. Mums bija tikai informācija, ko ieguvām no komandām, kas jau bija piedalījušās, piemēram, igauņu kolēģiem. Augstāk novērtētajām komandām bija labāk nodrošināts inventārs, mēs sapratām, ka nākotnē vajag vēl vairāk pievērsties tieši vietējiem produktiem," stāsta šefpavārs Dinārs Zvidriņš. Viņš visvairāk novērtē to, ka Latvijas komanda "nepadevās un gāja līdz galam". Pēc viņa stāstītā, esot bijušas arī tādas komandas, kas pat atvēlētajā laikā neesot iekļāvušās, un, protams, to ļoti pārdzīvojušas. Dināram piedalīšanās "Bocuse d'Or" konkursā bijis sen lolots sapnis: "Man izdevās redzēt vaigā un satikt meistarus, kurus iepriekš biju redzējis tikai video internetā."

Pagājušajā nedēļā Latvija piedalījās slavenā pavāru konkursa "Bocuse d'Or" atlasē Tallinā, kurā labākie Eiropas šefpavāri cīnījās par iespēju piedalīties pasaules finālā. Pirmo reizi konkursa Eiropas atlasē piedalījās arī Latvija, kuru pārstāvēja šefpavārs Dinārs Zvidriņš no restorāna "Laivu centrs". Par konkursa uzvarētāju kļuva Norvēģijas pavārs Kristians Andre Pettersens, aiz sevis atstājot Dānijas un Zviedrijas pārstāvjus. Šo komandu sniegums, pēc organizatoru teiktā, esot bijis pārliecinoši pārāks par nākamajām komandām – Islandi, Somiju un Franciju. Igauņu kandidāts Artūrs Kazaritskis ieņēma 7. vietu Tallinā, un jau drīzumā sāks treniņus un gatavošanos pasaules finālam Lionā, kas notiks 2021. gada jūnijā.