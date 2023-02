Latvijas jaunajiem pavāriem zelta un sudraba medaļas starptautiskā konkursā

No 19. līdz 22. februārim Itālijā norisinājās "Global Chef Challenge" Eiropas Grand Prix sacensības, ko ik gadu organizē "Wordlchefs". Jaunie pavāri no Latvijas pārveduši mājās vairākas godalgas, tostarp zelta un divas sudraba medaļas, "Tasty.lv" informē "Pavāru kluba" pārstāve un Latvijas komandas menedžere, šefpavāre Svetlana Riškova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nominācijā "Global Chef Challenge Senior" iegūta sudraba medaļa – to saņēmuši pavārs Nils Ğēvele un viņa palīdze Agate Batraga no restorāna "Ferma". Nominācijā "Global Vegan Chefs" Latvija ieguva zelta medaļu un tiesības startēt pasaules fināla sacensībās, kas norisināsies Singapurā 2024. gada oktobrī. To paveikuši pavārs Dinārs Zvidriņš un viņa palīdze Jekaterina Jepifanova. Nominacijā jaunais pavārs Agate Batraga izcinīnija sudraba medaļu.

Latvijas komandas menedžere Svetlana Riškova bijusi arī žūrijas locekle. "Kopumā mūsu darbu ļoti augstu novērtēja "Worldchefs" asociācijas vadība un žūrijas komitejas priekšsēdētāji," stāsta Riškova. "Mēs cīnījāmies par Latvijas vārdu apzinoties to un esam ļoti priecīgi, ka varam lepoties ar rezultātiem!" gandarīta ir šefpavāre.