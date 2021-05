Ledus cīņas klāt! 15 viegli pagatavojamas uzkodas hokeja faniem

Lielais hokejs beidzot ir klāt! Jau šovakar varēsim just līdzi mūsējiem, fanojot pie saviem televizoru ekrāniem. Portāls "Tasty" ir sarūpējis 15 uzkodas, kuru pagatavošana neprasīs vairākas stundas, turklāt – tās lieliski iederēsies pie putojoša aliņa, jo hokeja skatīšanās bez alus nav iedomājama, vai ne tā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau šovakar Latvijas valstsvienība Pasaules hokeja čempionāta pirmajā mačā "Arēnā Rīga" mērosies spēkiem ar spēcīgo Kanādas hokeja izlasi. Spēle sāksies pulksten 20.15 vakarā. Tai varēs sekot līdzi arī portāla "Delfi" teksta tiešraidē, kurā varēsi uzzināt ne tikai spēles gaitu, bet arī varēs izvēlēties savu spēles zvaigzni. Starp citu – portālā "Delfi" tradicionāli izveidota pasaules čempionātam hokejā veltīta speciālā sadaļa, kurā var gan lasīt jaunāko informāciju par notikumiem turnīrā un skatīt spēļu labākos momentus, gan līdzjutēju balsojumā izvēlēties Latvijas izlases simpātiju. Sadaļā atrodams pilns spēļu kalendārs, aktuālais komandu izkārtojums kopvērtējumā, kā arī cita noderīga informācija par Pasaules hokeja čempionātu.

Paēdis hokeja fans ir laimīgs fans, piekritīsiet, vai ne? Tieši tāpēc vērts padomāt arī par našķiem, kurus likt uz kārā zoba, skatoties hokeja spēles. Protams, teiksiet, ka, vērojot hokeju, nav jāēd, jo tas novērš uzmanību no ledus cīņām, bet, no otras puses – šādi varam kaut nedaudz sarīkot klātienes sajūtu savās mājās, jo parasti arī hokeja arēnās var nopirkt ne tikai alu vai sidru, bet arī dažādus našķus, piemēram, načo čipsus ar mērcīti, frī kartupeļus un citus gardumus.

Svētku sajūta šogad mums ir nedaudz klusāka nekā citus gadus, jo klātienē vai ar draugiem kopā hokeju nevaram vērot, bet katrs varam to uzburt savās mājās. Tieši tāpēc portāls "Tasty" ir sarūpējis virkni ar gardām un fiksām receptēm, kas neprasīs stundām ilgu darbošanos pie plīts. Protams, tiem, kam nav luste gatavot, tie allaž var izlīdzēties ar tradicionālajiem čipsiem, fikso dipi pulverīti no paciņas un krējumu, jo tā arī ir daļa no tradīcijas.

Piemēram, portāla "Delfi" sporta redaktors Uldis Strautmanis atzīst, ka nav no tiem, kas alus baudīšanu asociē ar čipsiem, bet viņam labāk smeķē īsta latvieša klasika – speķītis ar rupjmaizi. Viņš arī iesaka izveidot kādu pašgatavotu uzkodu plati, kurā ir garda gaļiņa, dažādi sieri, tajā skaitā arī kūpinātie, marinēti vai skābēti gurķīši, dārzeņi vai marinētas sēnes. Vienkārši un ļoti gardi!

Karstākajām hokeja aktualitātēm seko līdzi šeit.