'Michelin' restorānā Spānijā nozog kolekcijas vīna pudeles gandrīz divu miljonu eiro vērtībā

Divi "angliski runājoši" zagļi – vīrietis un sieviete – no privātas kolekcijas "Michelin" restorāna vīna pagrabaā izzaguši ļoti retas un dārgas vīna pudeles gandrīz divu miljonu eiro vērtībā, ziņo ārzemju mediji.

Zādzība notikusi "Atrio Restaurant Hotel" Kaseres pilsētā Spānijā, kas ir novērtēts ar divām "Michelin" zvaigznēm un pasaulslavens ar savu izmeklēto vīna pagrabu, ko tā īpašnieks veidojis vairāk nekā 30 gadus, vēsta laikraksts "El Pais".

Pāris iereģistrējies viesnīcā un pasūtījuši vakariņas. Kādā brīdī viņi palūguši viesnīcas administratoru pēc maltītes papildinājuma, viņš aizgājis uz virtuvi izpildīt lūgumu, atstājot bez uzraudzības novērošanas kameras. To izmantojis viens no pāra, nokāpis vīna pagrabā un somā iznesis 45 pudeles. Par laupījumu viņš izvēlējās ārkārtīgi retu, 215 gadus senu desertvīna pudeli – 1806. gada "Chateau d'Yquem" no Soternas, kura vērtība vien ir ap 350 000 eiro, sešas pudeles, kuras tāpat datētas ar 19. gadsimtu un citas.

Oficiālā nozagto dzērienu vērtība netiek atklāta, bet tiek lēsts, ka tā ir ap 1,9 miljoniem eiro. No viesnīcas pāris izrakstījies agri nākamās dienas rītā un aizbraukuši ar visu laupījumu, iekams zādzība tika atklāta. Policija oficiālu informāciju nesniedz, taču zagļu rīcība bijusi "profesionāla", raksta "Daily Mail".

"Atrio" īpašnieks un someljē Hosē Polo norāda, ka šo guvumu laupītājiem būs visai grūti realizēt, vismaz legāli, jo nozagtās vīna pudeles ir tirgū labi zināmas un informācija par šo gadījumu ir izplatīta, līdz ar to zagļu vienīgā cerība ir melnais tirgus. "Būs ļoti grūti pārdot šīs 45 pudeles, kuru iegūšanai es esmu veltījis 35 gadus. Un tas nav tikai naudas jautājums. Šī kolekcija ir daļa mūsu dzīves, mūsu vēstures. Pudeles mums tika nozagtas, bet vēsturi nozagt nevar," Polo citē "El Pais".

Tāpat viņš pieļauj, ka zagļi varētu būt darbojušies kāda privāta vīna kolekcionāra interesēs, jo nozagtas ir pudeles, ko nav iespējams aizvietot. "Šīs pudeles ir numurētas un kontrolētas. Šis 1806. gada "Chateau d'Yquem" ir unikāls, un visi zina, ka tas ir mūsu," viņš piebilda.

1806. gada "Chateau d'Yquem" Josē Polo iegādājies "Christie's" izsolē pirms 20 gadiem par 88 200 eiro, ziņo "Euronews". Tas joprojām ir pasaulē dārgākais izsolītais baltvīns.