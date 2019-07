Mokačino, amerikano vai espreso: barista skaidro, kā neapjukt, izvēloties kafiju

Šī ir kafijas esence un bāze lielākajai daļai kafijas dzērienu. Labam espreso piemīt tas, ko kafijas profesionāļu aprindās sauc par "bo­dy" (ķermenis – angļu val.): tas nozīmē, ka dzērienam ir saturs, tas nav šķidrs vai ūdeņains, bet salīdzinoši biezs, to klāj "crema" jeb plāna kafijas putu kārtiņa. Dzēriena apjoms – apmēram trešdaļa tases.

Lai gan daudzi ir baudījuši labu espreso, vien retais zina, kāpēc to dzer. "Cilvēki parasti izvēlas espreso cerībā, ka tas dos milzīgu enerģijas lādiņu. Taču espreso, lai gan garšas ziņā visintensīvākais, satur niecīgu devu kofeīna. Kofeīns izdalās, ūdenim atrodoties kontaktā ar kafijas biezumiem, bet espreso tiek gatavots ļoti strauji, 20–25 sekundēs izdzenot ūdeni cauri pūdera smalkuma biezumiem. Tādējādi dzēriens iegūst izteiksmīgo garšu, bet nepagūst uzkrāt kofeīnu. Dienā var izdzert pat 8 tases espreso un neuzņemt to kofeīna daudzumu, ko iegūstam, aplejot krūzītē savu rīta kafiju un atstājot to ievilkties, kamēr ejam dušā un gatavojam brokastis," stāsta Gatis Silenieks. Kāpēc tad jādzer espreso? "Kofeīns paātrina vielmaiņu un sekmē uzņemto pārtikas produktu pārstrādi organismā, tāpēc pasaulē pieņemts espreso dzert pēc pusdienām vai citām pamatīgām ēdienreizēm, lai ātrāk atgūtu viegluma sajūtu," skaidro barista.

Espreso dzeršanas kultūra Latvijā, kā norāda barista, ir bērna autiņos, sevišķi salīdzinot ar tā dzimteni Itāliju, kas izskaidro, kāpēc kafijas dzērienu pasaulē dominē nosaukumi itāliešu valodā. Ja latvietis Itālijā pēc maltītes pasūtītu kapučino, viesmīlis, visticamāk, neatnestu neko vai tomēr pasniegtu espreso, jo kapučino pēc pusdienām viņam šķistu neloģiska izvēle. Kafijai ar pienu vispiemērotākā ir dienas pirmā puse lno pulksten 12 līdz pulksten 14, jo organismam vajadzīgs laiks, lai pārstrādātu piena produktus. Pēc pusdienām jau vajadzētu pāriet uz espreso vai melnu kafiju.

Savukārt dubultais espreso nav divreiz stiprāks par espreso, un tas arī nav iegūstams uz ūdens tilpuma rēķina. Tas nozīmē divas identiskas espreso devas vienā tasītē, dzērienam apjomā aizņemot 2/3 tases.