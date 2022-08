Netradicionāli kartupeļu izmantošanas veidi un gatavošanas triki

Eiropā no Dienvidamerikas kartupeļus ieveda jau 16. gadsimta otrajā pusē. Mūsdienās tie ir galvenais pārtikas produkts daudzās valstīs - kartupeļi ir piektā lielākā pārtikas kultūra pasaulē pēc kukurūzas, kviešiem, rīsiem un cukurniedrēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā audzē un piedāvā ap sešdesmit kartupeļu šķirnēm, taču kopumā pasaulē ir vairāk nekā 5000 dažādu kartupeļu veidu. Šo dārzeņu tēriņš pasaulē uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni 31,3 kilogrami gadā. Eiropā tas ir augtāks - 87,8 kilogrami. Tikmēr Amerikā vidēji viens iedzīvotājs gadā apēd 54 kilogramus kartupeļu.

Par godu Kartupeļu dienai, ko otrpus okeānam, Amerikā, svin ik gadu 19. augustā, kanāls "FOX Life" ir apkopojis dažādus noderīgus padomus, kā vēl bez ierastā biezeņa vai frī kartupeļiem, tos var izmantot un pagatavot. Arī slaveni šefpavāri, piemēram, Džimijs Olivers, Donals Skians, Marks Moriatijs un citi, savos raidījumos bieži dalās ar kartupeļu pagatavošanas trikiem.

Kā ilgāk uzglabāt kartupeļus

Vispirms, lai garantētu, ka kartupeļus izdosies pagatavot izcili, ir jāparūpējas par to glabātuvi. Ja iespējams, kartupeļus iesaka turēt kopā ar āboliem, jo tie izdala gāzi – etilēnu, kas, nonākot saskarsmē ar kartupeļiem, neļauj tiem dīgt. Tiesa, dažiem augļiem un dārzeņiem āboli var izraisīt pārāk ātru nogatavošanos.

Nekādā gadījumā nav ieteicams mazgāt kartupeļus pirms uzglabāšanas. Tie noteikti ir jātur prom no gaismas un jāpārliecinās, ka tie atrodas sausā vietā, lai dārzeņi nesabojātos. Vislabāk tos uzglabāt grozos vai maisos vēsā vietā. Tumšs skapis, piemēram, pieliekamais, būs labākais risinājums.

Kā nomizot kartupeļus bez naža

Izrādās, kartupeļus var nomizot arī bez naža! Pirms kartupeļu vārīšanas jāveic neliels iegriezums apkārt katram kartupelim, taču jāpārliecinās, ka tas pārgriezis mizu. Kad kartupeļi ir izvārījušies un atdzisuši, mizu var vienkārši noņemt ar rokām.

Vēl viena šīs metodes priekšrocība ir tā, ka, vārot kartupeļus ar mizu, uzlabojas arī to garša un saglabājas vairāk vērtīgu minerālvielu un vitamīnu.

Arī īru šefpavārs Donalds Skians, kura raidījumus var skatīt kanālā "FOX Life", iesaka gatavot kartupeļus ar mizu, tā tupeņi ātrāk izvārīsies un būs vērtīgāki no uztura viedokļa – tajos būs vairāk kālija un C vitamīna. Jāatgādina, ka kartupeļi ir arī lielisks šķiedrvielu, dzelzs, C un B vitamīna un citu uzturvielu avots.

Kā notīrīt traipus un rūsu ar kartupeļiem

Ja kartupelis vairs nav derīgs ēšanai, to var izmantot, lai tiktu vaļā no traipiem. Lai to izmēģinātu, ir jāpārgriež kartupeli uz pusēm un ar to jāierīvē traipu. Nepieciešams, lai dārzeņa sastāvā esošais dabiskais mitrums un ciete iekļūtu auduma šķiedrās. Paturiet 15 minūtes un izskalojiet. Ar kartupeļiem var notīrīt arī rokas pēc saskarsmes ar bietēm vai ogām.

Vēl viens veids, kā tikt vaļā no traipiem, ir ievietot dažus rīvētus kartupeļus bļodā ar siltu ūdeni un atstāt, līdz ūdens kļūst duļķaini balts. Tad kartupeļus izņem un ar šo ūdeni izmazgā traipa vietu.

Kartupeļus var arī izmantot, lai cīnītos ar rūsu. Šie dārzeņi satur skābeņskābi, kas palīdz noņemt rūsu no metāla, tostarp arī dzelzs. Pārgrieziet kartupeli uz pusēm, pēc tam iemērciet dzeramajā sodā (der arī trauku mazgāšanas līdzeklis) un berzējiet ar to, piemēram, čuguna pannas sarūsējušo daļu.

Kā pagatavot kartupeļus, lai tie garšotu kā restorānā

Profesionāli pavāri nekad neliek neapstrādātus kartupeļus cepeškrāsnī. Vispirms kartupeļus liek ledaini aukstā ūdenī, kam pievienots sāls. Kartupeļiem tur jāatrodas vismaz piecas minūtes. Pēc izņemšanas no ūdens, tie jāpārklāj ar augu eļļu un tikai tad tos liek cepeškrāsnī. Jā, šis process prasīs vairāk laika, bet rezultāts ir tā vērts - cepti kartupeļi garšos gluži kā restorānā!

Arī izcilajam šefpavāram Džeimijam Oliveram ir sava "slepenā sastāvdaļa"! Lai cepti kartupeļi izdotos kraukšķīgi, pirms liek tos cepeškrāsnī, Džeimijs pievieno nedaudz sarkanvīna etiķa.

Foto: Shutterstock

Kā pagatavot garšīgu kartupeļu biezeni

Lai gan bieži šķiet, ka pagatavot kartupeļu biezeni ir ļoti vienkārši, patiesībā ir dažas nianses, kas padarīs to vēl garšīgāku.`

Foto: Shutterstock

Slavenais īru šefpavārs Marks Moriartijs, kura raidījumi ir redzami kanālā "FOX Life", iesaka biezenī izmantot ļoti daudz sviesta. Viņš stāsta, ka restorānā vispirms nosver kartupeļus un tad pievieno tikpat daudz sviesta. Kā arī – sviestam jābūt ļoti aukstam.

Ja ir laiks, šefpavārs arī rekomendē vispirms izcept kartupeļus cepeškrāsnī un tikai tad taisīt no tiem biezeni.

Lai kartupeļi vienmēr sanāk kraukšķīgi un gardi!