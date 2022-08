Pārtikas izstāde 'Riga Food 2022' gatavojas pārsteigt ar jauniem, neparastiem produktiem

BEZpiena biezpiens, medus suflē, garšaugu tējas maisiņi, alus ar grauzdētu ķiploku garšu, fizāļu konfektes, lapu kāpostu čipsi, kukaiņu pulveris un citi inovatīvi produkti jau no 8. līdz 10. septembrim būs apskatāmi, pagaršojami un nopērkami izstādē "Riga Food 2022" Ķīpsalā.

Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentēs vairāk nekā 400 uzņēmumu no 25 valstīm. Izstādē būs 12 valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Uzbekistānas, Gruzijas, Kanādas, Malaizijas, Moldovas – nacionālie kopstendi.

Pienam alternatīvi produkti

Piens bez piena, biezpiens bez piena, jogurts bez piena, arī siers bez piena… Latvijas jaunuzņēmums “Got Foods” izstādē prezentēs pienam alternatīvus produktus, kuru pamatā ir dzelteno zirņu olbaltumvielas. Vegāniem domāto biezpienu uzņēmuma vadītājs Ivars Orlovs dēvē par BEZpienu, un tā vārdu saspēle lieliski raksturo arī uzņēmuma būtību: “Esam kā pienotava, bet ražojam nepiena produktus!” “BEZpiens” ir viens no jaunākajiem uzņēmuma produktiem, ko vadītājs sauc par vienradža produktu, akcentējot tā perspektīvu. Produkti nesatur alergēnus, glutēnu un laktozi, nav ģenētiski modificēti, toties tiem ir augsts proteīna saturs un lieliska garša – kā īstiem piena produktiem.

Garšaugu tējas maisiņi

Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar Latvijā līdz šim nebijušu produktu – mājražošanas apstākļos radītiem dozētiem kaltētu garšaugu maisiņiem, kuri spēj piešķirt latvisku garšu dažādām zupām, sautējumiem un citiem ēdieniem. “ieDillo” spēj atrisināt tik labi zināmo traucēkli – “peldošos garšaugus”. Nu tos vairs nevajag “makšķerēt” no katla, jo gan dilles, lauru lapas, smaržīgie un melnie pipari, gan citi augi atradīsies vienuviet – slēgtā, dozētā filtra maisiņā.

Gaisīgie medus suflē

Medus suflē ir pēc īpašas tehnoloģijas putots un ātri atdzesēts medus, kas ļauj radīt un saglabāt gaisīgu medus struktūru. Putošanas procesa laikā medum tiek pievienotas sublimētas ogas, ziedi, garšvielas un ārstniecības augi. Starp citu, sākumā medus suflē biteniekam Otto Lodiņam sanācis gluži nejauši, kad pārlieku aizrāvies ar medus putošanu. Tagad par šo nejaušību priecājas visi, jo gaisīgais produkts ir patiesi gards. “Riga Food 2022” varēs baudīt jaunumu – medus suflē ar kumelītēm, mārsilu, vībotni un vīgriezi. To var ēst ar pankūkām, pievienot smūtijiem, putrām vai salātu mērcēm, izmantot zāļu tēju un dažādu desertu pagatavošanai, kā arī zivju, gaļas un dārzeņu marinēšanai.

Foto: Pubicitātes attēls

Vegāniski vistas stilbiņi

Unikāla pārtikas inovācija – augu izcelsmes vistas stilbiņš ar pārsteidzoši kraukšķīgu ādiņu un izcilu garšu. Vegānajam stilbiņam ir šķiedraina tekstūra un augsta uzturvērtība, tas satur visas neaizvietojamās aminoskābes un B12 vitamīnu. Šis Lietuvas jaunuzņēmuma “Milgogi” produkts kvalitātes ziņā pārspēj šobrīd tirgū pieejamos augu izcelsmes vistas produktu analogus.

Foto: Publicitātes attēls

Fizāļu želejkonfektes

Iedomājies Latvijā audzētu fizāļu konfektes! Arī tās varēs nogaršot izstādē “Riga Food 2022”! Inovāciju stenda apmeklētāji jau ir iecienījuši Olgas Blumbahas “SKIM Gardumus”, bet šogad saimniece sadarbībā ar “InkaOGA” piedāvās fizāļu želejkonfektes. Fizāļu konfektes ir īpašas, tikpat īpašas, cik pie mums “pieradinātie” gardie dārza lukturīši fizāļi, kuru dzimtene ir Peru. Šīs ogas saldskābā garša arī ievārījumu ļauj izmantot dažādi – gan desertos, gan siera platēs. Vēl izstādes apmeklētāji varēs nogaršot un izteikt savu viedokli par “InkaOGA” eksperimentāliem produktiem – fizāļu ievārījumu ar ingveru, čili un kanēli.

Alus ar grauzdētu ķiploku garšu

Šis ir stāts par ģimenes uzņēmumu, mazo alus darītavu “MIGLA”, kas brūvē tradicionālo alu mūsdienu interpretācijās, kā arī pārsteidz ar pārdrošākiem alus eksperimentiem. “TALKA” ir jaunākais no darītavas aliem – izcili balansēts, ar bagātīgu iesala un grauzdētu ķiploku aromātu. Šis alus tevi pārsteigs ar ķiploku grauzdiņiem raksturīgo brūno krāsu, dzidrumu un iesalainu karameli, kas apvienota ar patīkamu ķiploku aromātu.

Konfektes ar kukaiņu pulveri

“Tumšā plūme”, “Baltā avene”, “Tumšais zemesrieksts”… – tik garšīgi nosaukumi ir “Carlos'Bug” inovatīvajām šokolādes konfektēm ar kukaiņu pulveri, kas tiek ražots Nīderlandē īpaši cilvēku pārtikai. Kukaiņu pulveris ir bagātīgs ar proteīnu, omega taukskābēm, B vitamīnu, kalciju un dzelzi, tāpēc šīs konfektes droši var saukt par veselīgajiem našķiem. Tajās ir daudz proteīna – 57% uz 100 g – un maz cukura! Izstādē “Riga Food 2022” varēs nogaršot gan konfektes, gan pašu pulveri.

Foto: Publicitātes attēls

Lapu kāpostu čipsi, pesto un kimči

Funkcionālās pārtikas ražotājs “Kale Latvia Organic” izstādē iepazīstinās ar saviem oriģinālajiem produktiem, kas tiek veidoti no superproduktu klases auga – lapu kāposta. Uzņēmuma sortimentā ir lapu kāpostu pesto, čipsi un kimči. Lai taptu čipsi, lapu kāposts tiek žāvēts 16 stundas 45 grādu temperatūrā, tādējādi saglabājot vērtīgās uzturvielas. Savukārt lapu kāpostu kimči ir latvisku, intensīvu garšu kopums, un tos vairākus mēnešus fermentē mucā. Tāpat kā skābēti kāposti, arī lapu kāpostu kimči ir bagātīgs laktobaktēriju avots.

Diedzēti griķu batoniņi

“Griksi” batoniņi tapa kā alternatīva tām uzkodām, kuru sastāvā viens aiz otra seko “E” un sveši termini. “Healthy Snacks” Inovāciju stendā piedāvās vegāniem draudzīgus griķu batoniņus, kas ir veselīgi, dabīgi un arī ļoti godīgi, jo to sastāvā ir tikai trīs pamatprodukti: Latvijā audzēti ekoloģiski zaļie griķi, dateles un augļi vai sēklas. Diedzētie griķi veido maigi kraukšķīgu tekstūru..

Priežu produkti bez cukura

21. gadsimtā lielu daļu sabiedrības satrauc patērētais cukura un kaloriju daudzums, tāpēc ģimenes uzņēmums “Mītavas čiekurs” vasaru pavadīja, strādājot pie jauniem bezcukura līnijas produktiem. Pamatmērķis bija izveidot čiekuru sīrupu bez cukura, bet jau šobrīd piedāvājumā ir pieci bezcukura produkti: priežu čiekuru sīrups, priežu pumpuru sīrups, čiekuru ievārījums ar smiltsērkšķiem un divu veidu priežu čiekuru karameles.

Ekstrēmi asas mērces

“Riga Food 2022” Inovāciju stendā būs arī jaunumi aso ēdienu cienītājiem! Jau zināmajām “Ziggy’s HOT Sauce” asajām mērcēm ar viskiju un ar šokolādi ir piebiedrojušies vēl divi jauni produkti – marinēti halapenjo pipari un ekstrēmi asa mērce “DNA Changer”. Šīs mērces garšas un asuma veidotājs ir viens no pasaulē asākajiem pipariem – “Carolina Reaper”, kas tiek audzēts Rūjienā.

Foto: Publicitātes attēls

“Riga Food 2022” apmeklētājiem būs iespēja izteikt viedokli par diviem jauniem “Pūres” produktiem, tādējādi ietekmējot, kurš no tiem nonāks tirdzniecībā. Izstādē varēs iepazīt arī “Pupuchu” jaunumus – grauzdētu lēcu uzkodu, alternatīvos miltus un ātros ēdienus – zupas un putras ar grauzdētām lēcām. Savukārt lietuviešu uzņēmums “Sotukai” piedāvās vērtīgus augu izcelsmes produktus “vienā kumosā’’, bet “Leobella” prezentēs saldumus no pupām. Daļu no izstādes jaunumiem skati galerijā, citus inovatīvus jaunumus var apskatīt izstādes mājaslapā.

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Latvijas un Baltijas Inovāciju stendus organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs.