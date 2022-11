Šefpavāre ar diplomu jurisprudencē – Monta Meiere

Šefpavāre Monta Meiere profesionāli virtuvē rosās jau 10 gadus, bet kaislība uz gatavošanu viņai ir kopš bērnības. Līdztekus strādājot savā uzņēmumā, kas nodrošina banketu galdu klāšanu, Monta vada arī meistarklases visiem, kuriem gatavošana ir kaislība un ir vēlme apgūt kaut ko jaunu. Pati Monta sapņo reiz radīt savu mērces recepti – tādu, ko droši varētu saukt viņas vārdā un mēģināt atkārtot.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mani sauc Monta Meiere, esmu profesionāla šefpavāre ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Ēst gatavošana ir mana meditācija, iegrimstu sevī un ļauju rokām darboties pašām, instinktīvi. Esmu strādājusi dažādos restorānos gan Latvijā, gan ārpus tās," tā ar sevi iepazīstina šefpavāre Monta Meiere savā mājas lapā. Tur var iepazīties ne tikai ar Montu, bet arī pieteikt un pasūtīt banketu, jo tieši banketu galdu klāšana ir Montas darbs. Turpat var arī iegādāties Montas pārbaudītas un izstrādātas recepšu kolekcijas, piemēram, receptes "Mamma Ņamma" šefpavāre iesaka, lai iemācītu bērniem mīlēt veselīgus produktus un patiesas garšas!

Un šīs receptes nav no zila gaisa pagrābtas – Monta pati ir māmiņa un viņas meita galvenais degustators. Te var atrast arī receptes 7 dienām bez piena, miltiem, cukura un gaļas. Pati Monta, šefpavāre būdama, ir nedaudz "kurpnieks bez kurpēm", jo viņai ir laktozes un glutēna nepanesība, kas pavāra darbu padara izaicinošu, jo pagatavotais, grozies kā gribi, ir jānogaršo. Taču kaislība uz gatavošanu ir stiprāka par pārtikas nepanesībām! Monta gatavo, pagaršo un vēl māca gatavot. Viņa regulāri vada meistarklases "Viesistabā" – vietā Rīgas centrā, kas vienlaikus ir gan skola, gan restorāns, gan atpūtas vieta. "Viesistabas" virtuvē notiek arī mana saruna ar Montu.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Monta Meiere vada "Fiskars" meistarklasi "Viesistabā"



Kāds ir jūsu ceļš līdz pavāra profesijai? Kādēļ šāda izvēle?

Viss meklējams bērnībā. Man tētis vienmēr ir gatavojis, viņš joprojām to dara, un viņam garšīgi sanāk! Bērnībā mani vecāki mani iedvesmoja, slavēja par to, ka palīdzu virtuvē. Man bija kādi septiņi gadi, kad pagatavoju risoto, vismaz kaut ko uz to pusi. Teiksim tā, tas bija tāds rīsu veidojums. Vecāki bija pārsteigti un iepriecināti. Tas man bija liels iedrošinājums gatavot vēl, iepriecināt ar ēdienu. Tie bija pirmsākumi.