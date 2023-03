'Sojšliks' un zefīri bez olām – noskaidroti gardākie jaunie vegāniskie produkti

Aptaujā "Gada augu produkts" par 2022. gada labākajiem jaunajiem produktiem Latvijā balsotāji atzinuši sojas šašliku, auzu dzērienu, musli un zefīrus bez olas baltuma, informē "Augi & Draugi" programmas vadītāja Alise Miļūna.

Kopumā aptaujā saņemtas 1456 balsis un sīvā konkurencē izvēlēti gardākie un populārākie augu valsts produkti.

Titulu "Augu produkts 2022" četrās kategorijās gūst:

"Maxima" sojas sašliks dārzeņu marinādē (gaļas produktu alternatīva)

"Alpro" auzu dzēriens "Shhh… this is not m*lk" (piena produktu alternatīva)

"Smalkais Muslis" 6 garšu mušļi (augu valsts maltīte)

"Karameļu darbnīca" zefīri bez olas baltuma (augu valsts saldais)

Uzņēmumi un sociālo tīklu lietotāji nominēja titulam 78 produktus, no kuriem žūrija izveidoja 44 produktu izlasi. Publiskā balsošana noritēja internetā no 20. februāra līdz 3. martam.

Foto: Publicitātes foto

Jaunas gaļas alternatīvas

2022. gadā veikalu plauktos nonāca jauni augu burgeri un kotletes, alternatīvas kaviāram, maltajai gaļai un zivs konserviem. "Jauno gaļas alternatīvu daudzveidība lauž stereotipus," komentē "Augi&Draugi" pārstāve Alise Miļūna. "Redzams, ka gaļas aizstājējprodukti var būt minimāli pārstrādāti ar īsu un dabīgu izejvielu sarakstu. Proteīna avots tajos var būt soja, bet arī kviešu, kaņepju vai Latvijā arvien populārākās zirņu un pelēko zirņu olbaltumvielas."

Par labāko produktu šajā kategorijā balsotāji atzina "Maxima" sojas šašliku dārzeņu marinādē, ko var iegādāties "Maxima XXX" veikalos. Sudraba medaļu nopelnījušās "V-EGO" burkānu kotletes atrodamas lielākajos tirdzniecības tīklos, savukārt bronzas ieguvēju "Nata Cafe" čia kaviāru tirgo "Gemoss", "Wolt", "Stockmann", "Burka", "iDille", "Hanuman" un Āgenskalna tirgus.

Gada piena alternatīvas

Latviešu virtuvē ir izplatīti piena produkti, vienlaikus daudzus cilvēkus apgrūtina govs piena olbaltumvielu nepanesamība. Gan ārzemju, gan Latvijas vietējie ražotāji ir radījuši jaunas alternatīvas ne tikai pienam, bet arī sieram, krējumam un pat kefīram un biezpienam!

"Augu produkts 2022" titulu šajā kategorijā ar pārliecinošu balsu pārsvaru guva "Alpro" auzu dzēriens "Shhh… this is not m*lk". Dzērienu ar 1,8 procentu vai 3,5 procentu tauku saturu var iegādāties lielākajos tirdzniecības tīklos. Sudraba ieguvēja "Smiltenes piens" siera alternatīva ir nopērkama lielākajos "Rimi", Mārupes "Top!" un dažos "LaTS" un "Aibe" veikalos. 3 "Naturli" auzu dzērieni "Oats for Coffee", "Oat Plus" un "Barista", kas guva bronzu, nopērkami "Rimi" un "Orkla" interneta veikalā.

Iecienītākās gatavās maltītes

"Daudzveidība pieaug arī ērto, ātro augu valsts maltīšu formātos – no uzreiz gatavām ēšanai līdz aplejamām, saldētām un konservu tipa. Daudzi priecājās, kad pērn parādījās pirmās 100 procentu augu valsts līdzņemamās sviestmaizes un saldētas pildītās pankūkas," stāsta Alise.

Maltīšu kategorijas uzvarētājs ir Latvijā pirmais smalcinātais muslis "Smalkais Muslis" 6 garšās – ar augļiem, ogām, sēklām, ķiršiem, mango un "Ziema". Musli var iegādāties uzņēmuma mājaslapā, "Rimi", "Maxima", "Stockmann", beziepakojuma un ekoloģiskā koncepta veikalos. Sudrabu guvušās "Avenei" pildītās pankūkas ar soju un siera alternatīvu nopērkamas uzņēmuma mājaslapā, "Wolt", "Bolt", "Rāmkalni" un "Labumu Bode". 3. vietu guvušās "Maxima" polārmaizes ar redīsiem un rukolu vai sautētiem dārzeņiem tirgo "Maxima XXX" veikalos.

2022. gada labākie saldie ēdieni

"Augu produkts 2022" titulu saldo kategorijā guva vietējā uzņēmuma "Karameļu darbnīca" dažādu ogu un augļu garšas zefīri bez olu baltuma, kurus tirgo "Klēts" ("Rimi"), "Lāči", "Lauku rudzupuķe" un "Karameļu darbīca" veikalā Jelgavā un mājaslapā. Sudrabu nopelnīja "Avenei" saldās pankūkas ar šokolādes un karameles pildījumu (tās pašas iegādes iespējas kā pankūkām maltīšu kategorijā). Trešo vietu dala divi uzņēmumi ar vienādu balsu skaitu – mājražotājas "DMgarša" alternatīvie cepumi "Svetlana", kas pasūtāmi no profila @dmgarsa_naski "Instagram" platformā, un "Tere Deary" jogurtīgie deserti ar mango un upeņu garšu, ko tirgo lielākajos "Rimi" un "Top!".

Alise iesaka gan uzvarētāju, gan pārējās izlases desertus: "Drosmīgajiem iesaku vietējo ražotāju "Vegantatoe" kartupeļu torti un "Faba" pākšaugu šokolādes krēmu vai konfektes, un tradicionāliem kārumniekiem – jaunos krēmveidīgos desertus, kurus ieviesa trīs veikalu tīkli. Tie var šķist līdzīgi, taču ir ar unikālu sastāvu un garšu. "Rimi" gardēžu krēms ar sarkano ogu mērci ir stingrs un līdzīgs panna cotta desertam, kurpretī "Maxima" vaniļas deserts ir gaisīgs kā putukrējums. "Elvi" tapiokas deserts ar smiltsērkšķiem jāizmēģina ierastākā čia pudiņa vietā."

Bezpeļņas sabiedriskā labuma programmas "Augi & Draugi" komanda strādā ar uzņēmumiem un sabiedrību, lai veicinātu kvalitatīvas augu valsts pārtikas pieejamību Latvijā. 2023. gada vegāniskos jaunumus iespējams sūtīt uz info@augidraugi.lv iekļaušanai nākamajā "Gada augu produkts" aptaujā.