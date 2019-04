Trešdienās Kalnciema kvartālā pulcēsies 'street food' busiņi un Rīgas restorāni

No 1. maija turpmāk trešdienās no pulksten 18 līdz 23 vairāk nekā 25 Rīgas restorāni un ceļojošie busiņi pulcēsies Kalnciema kvartāla "Street Food" festivālā. "Šogad īpašu uzmanību pievērsīsim ilgtspējībai un ēdiena atkritumu mazināšanai, kā arī šajā sezonā plašākai publikai atklāsim mazus, autentiskus restorānus. Šogad pasākumu laikā diskusijās, darbnīcās un meistarklasēs izcelsim, kā lietderīgi glabāt un izmantot ēdiena pārpalikumus un visvērtīgāk izmantot produktus ēdienreizēs. Pieredzē dalīsies arī festivāla dalībnieki," informē Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna.

"Street Food" festivāla pasākumos būs iespēja ne tikai iepazīt vairākas ēdienu kultūras, bet arī dzirdēt dažādu stilu mūziku un uzzināt par unikāliem dzīvesveidiem, tāpēc katru mēnesi uz pasākumiem tiks aicināti arī īpašie viesi, kuri dalīsies pieredzē un aicinās draudzīgi patērzēt par vinilu un motocikliem, kafiju, vīniem un kokteiļiem, "zero waste" un vegānismu, mūziku un daudz ko citu.

1. maijā festivāls tiks atklāts kopā ar DJ AllViss. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties galda spēlē "Fliiper", pārbaudot prasmi koncentrēties, roku veiklību, precizitāti un reakcijas ātrumu.

Pirmo reizi brīvdabā varēs izbaudīt vjetnamiešu leģendāro "pho" zupu un paštaisītus "spring rolls" pie "TRE Riga", kas ikdienā ieslēpies Ziepniekkalna blokmāju vidū. Šīs sezonas īpašie jaunumi – "Miit" kafejnīca ar vegāniskiem ēdieniem, picērija "Divi tomāti" no Ikšķiles un sāļo un saldo bageļu profesionāļi "Big bad bagels". Bērnus varētu uzrunāt frikadeles no "Viss bumbās". Atgriezīsies arī pagājušo sezonu populārākie dalībnieki – "Fans of Oyster" pastāstīs visu par austerēm, "Karfeļu banda" iepazīstinās ar latviešu virtuves ielu ēdieniem, "Vīnkalnu" ceļojošā picērija aicinās notiesāt itāļu picas uz sava busiņa jumta, "Rullējums" izklaidēs ar Taizemes saldējuma pagatavošanu, "Gustame" brāļi ceps spāņu populārāko saldumu "churros", "Bao Bun" iepriecinās ar gaisīgām Taivānas bao maizītēm. Piedalīsies arī franču pankūku meistari "Crepes cafe", "Steiku haoss" ar burgeriem un "Hugo" ar bagešburgeriem. Kalnciema kvartāla "Vīnu veikals&kafē" sagādās itāļu vīnu izlasi, savukārt "Mākonis" uzjauks kokteiļus un "Osta" piedāvās atspirdzinošus džinus.

Pasākums ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem un suņiem. Ieeja bez maksas.