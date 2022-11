Valmierieši piedāvā garšas ceļojumu 10 dienu garumā

Tuvojoties rudens pilnbrieda izskaņai, valmierieši un pilsētas viesi zina, ka nu ir laiks ne tikai meklēt siltāku jaku, kurai drīzumā ar lepnumu piestiprināt valsts karoga simbolu, bet arī laicīgi rezervēt galdiņu kādā no Valmieras mājīgajiem restorāniem un kafejnīcām, lai baudītu rudens garšu izmeklētos salikumus Valmieras Restorānu nedēļā no 18. līdz 27. novembrim. Viesus ar īpašu trīs kārtu maltīti un pieskaņotu dzērienu karti lutinās seši Valmieras ēdinātāji.

Lai gan maltītēs varēs baudīt visu rudens garšu buķeti, katrs ēdinātājs īpaši izcēls vienu sastāvdaļu – ķirbi, dzērvenes, čili piparu, sīpolu, baravikas un ābolu. Restorānu nedēļas apmeklētājiem būs unikāla iespēja baudīt trīs kārtu maltīti 30 eiro vērtībā ar pieskaņotu dzērienu izlasi par papildu samaksu. Lai nobaudītu īpašos piedāvājumus, nepieciešams veikt iepriekšēju rezervāciju.

Viesnīcas "Wolmar" restorāns dažādos garšu salikumos izcels vienu no iespaidīgākajām rudens ogām – ķirbi. Uzkodā tiks pasniegtas ķirbju pankūciņas ar burkānu kaviāru, ķirbja rikotu, kolrābi un skābā krējuma musu, bet pamatēdienā būs izvēle starp diviem ēdieniem – stori no vietējās saimniecības, kas pasniegta ar savojas kāposta medaljoniem, ķirbja-burkāna biezeni, marinētu melnsakni un baltvīna-sviesta mērci. Vai otra izvēle – gatavināta vērša gaļa no vietējās saimniecības ar biešu uzpūteni, kartupeļu kroketi, sīpola konfeti, ķirbja čatniju un sarkanvīna buljonmērci. Desertā – iebiezinātā piena fondants ar ķirbja ganaša pildījumu, burkānu-ābolu sorbertu un brūklenēm. Pieskaņotajā dzērienu kartē (12 eiro) būs rudens aperitīvs, vīni, bet deserta garšas papildinās ķirbju martini. Viss piedāvājums šeit.

Restorāna "Akustika" pavāri uzkodā gatavos mazsālītu Burtnieku ezera zandartu ar citrusa krēmu, marinētiem kolrābjiem un Latvijas fizāli. Pamatēdienā viesi baudīs grilētu Latvijas jēra cepeti ar burkānu biezeni un pistācijām. Restorāna īpašā garša būs dzērvenes, kas desertā veidos lielisku saspēli ar tumšās šokolādes musu un lazdu riekstu kraukšķiem. Pieskaņotajā dzērienu kartē (18 eiro) viesiem būs iespēja nogaršot divus dažādus, pie ēdiena pieskaņotus, vīnus. Papildu pieskaņotajai vīnu kartei būs iespējams nogaršot Restorānu nedēļas kokteili. Restorāns būs slēgts 21. un 22. novembrī. Viss piedāvājums šeit.

Ģimenes restorāns "Delizia", kas īpaši padomājis arī par vietu spēlēm mazākajiem restorāna apmeklētājiem, šajā rudenī uzkodā piedāvās vēžu zupu, kas gatavota pēc 1795. gada receptes. Pamatēdienā – īpašā veidā pagatavota liellopa gaļa sarkanvīnā, pērļu sīpoli, bekons un violetais kartupelis. Desertā atklāsies restorāna īpašā sastāvdaļa – čili pipars, jo tiks pasniegta ābolu čili siera kūka ar iebiezināto pienu, valriekstiem, ābolu un saldo krējumu. Pieskaņotajā dzērienu kartē (12 eiro) varēs baudīt vietējos vīnus un vermutu. Restorāns būs slēgts 21 novembrī. Viss piedāvājums šeit.

Restorāns "Rātes vārti" savu īpašo rudens sastāvdaļu – sīpolu – pasniegs dažādu garšu salikumos. Uzkodā viesi baudīs ceptu vērša stobra kaulu ar vēršastes sīpolu marmelādi un maizīti, bet pamatēdienā būs izvēle starp diviem ēdieniem – briedi ar kūpinātu brieža gaļas pastēti, selerijas saknēm, rudens ābolu krēmu, sīpolu un Ķelmēnu rupjmaizi, briedinātu sīpolu eļļā. Vai otra izvēle – upeņu sulā noturēts sīpols ar kartupeļu čedaras krēmu, kartupeļu čipsiem un kaņepēm. Restorāns parūpējies, lai ikviens ļautu vaļu savai iztēlei, desertam dodot nosaukumu Pusmēness. Pieskaņotajā dzērienu kartē (15 eiro) būs vīni un kokteiļi. Viss piedāvājums šeit.

Kafejnīcas "Tērbata" īpašā rudens garša – baravika – caurvīs gandrīz visu ēdienkarti. Uzkodā tiks pasniegts pašgatavots ravioli ar baraviku un siera pildījumu, pamatēdienā būs izvēle starp diviem ēdieniem – liellopa-sēņu burgeru vai veģetāro portabello burgeru. Desertā tiks pasniegta rudenīga valsts svētku klasika – dzērveņu tiramisu. Pieskaņotajā dzērienu kartē (12 eiro) būs iespēja izvēlēties alkoholisko vai bezalkoholisko kokteiļu izlasi. Kafejnīca būs slēgta 21. novembrī. Viss piedāvājums šeit.

Par īstenu viesmīlību parūpēsies kafejnīca "Ahh-meat". Uzkodā tiks pasniegta ķirbju krēmzupa ar kazas sieru un svaigi ceptu maizīti, bet pamatēdienā būs jāizvēlas starp diviem ēdieniem – lēni gatavotu jēru, blanšētiem dārzeņiem, ābolu-biešu biezeni vai arī grilētu laša fileju ar zaļo zirnīšu biezeni un karamelizētu sīpolu-kaperu mērci. Desertā – "Creme brule", bet pieskaņotajā dzērienu kartē (15 eiro) – turku tēja, vīni un karstais dzērveņu dzēriens. Kafejnīca būs slēgta 20. un 27. novembrī. Viss piedāvājums šeit.