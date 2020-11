Veikalā pirktā kečupa popularitātes fenomens. Varbūt tomēr labāk gatavot mājās?

Lai gan zinu skarbo joku, ka ar kečupu varot pat kartonu apēst, arī es esmu veikalā pirktā kečupa baudītāja. Vienreiz uzleju mērcīti uz makaroniem, citreiz iemērcu tajā šašlika gabaliņu. Jo rūpnieciski radītajam kečupam ir kāda maģiska, vienreizīga garša, ko nevar atkārtot citādi. Bet, kad uzzināju, ka kečupam tiek pievienots tik daudz cukura, ka to var dēvēt pat par saldo ēdienu, sāku apsvērt iespēju gatavot to mājās vai vismaz samazināt tā daudzumu ēdienos.

Ar kečupu apēdam pat kartonu?

"Tā jau arī ir! Ražotāji veido to tādu, lai kečups būtu garšīgs. Kečupā nav daudz tauku, bet ir daudz cukura. Un cukurs padara to ļoti garšīgu. Bet ražotāji, lai nebūtu tik izteikti jūtama saldā garša, pievieno vēl etiķi un dažāda veida garšvielas. Tādējādi saldā garša izlīdzinās. Ražotāji tik prasmīgi māk salikt visas garšas kopā, lai kečups labi garšotu," stāsta "Willow Med" uztura speciāliste Annija Albertiņa. Tas attiecas uz lielāko daļu rūpnieciski ražotu produktu – tajos ir daudz cukura. Marķējumā pat var būt rakstīts, ka produktam ir zems tauku saturs, bet diemžēl cukura – ļoti daudz.

Tomāti veselīgi, bet kečups - neveselīgs?

"Izskatīju vairāku ražotāju kečupu sastāvu. Tur pat nav nekādu pārtikas piedevu, bet ļoti daudz cukura, un tas ir noteicošais," stāsta uztura speciāliste. "Un te rodas fenomens – kečupu uztveram kā sāļu ēdienu, bet, ja produktā ir 10-23 gramu cukura uz 100 gramiem paša produkta, tad tas kļūst par saldu ēdienu. Tāpat kā jogurts, un jogurts ir saldais ēdiens," skaidro Annija. Saku, ka garšas ziņā kečups taču nešķiet salds, uz ko speciāliste atbild: "Es pagaršoju, man tas šķiet salds." Tātad – runa ir par pieradumu. "Diemžēl mūsu garšas kārpiņas tik ļoti pieradušas pie saldās garšas, ka mēs to tik izteikti vairs nejūtam."

Un tomēr – kečups stāv teju katrā ledusskapī. "Jo tas viegli pieejams visos veikalos, un kečupu var ilgstoši uzglabāt. Pusgadu ledusskapī. Tas ir parocīgs. Jo kāpēc gan piepūlēties un gatavot kečupu mājās, ja veikalā var nopirkt kaut ko garšīgu," stāsta Annija. Bet kāpēc tad mēs kečupu lietojam, ja tas nav veselīgs? "Garšas un pieraduma dēļ. Tomēr būtu svarīgi apzināties, kāpēc kečupa vietā labāk izvēlēties kaut ko citu."

Motivācija nelietot, ja kečups ir tik garšīgs

Kečupā ir ne tikai ļoti daudz cukura, bet arī daudz sāls. Kas tad slikts var notikt, ja uzliešu kečupu kā piedevu makaroniem vai apēdīšu ar cepto gaļiņu? "Sāls ieteicamā dienas devas ir 5 grami, un tas nav daudz, tā ir viena tējkarote. Un šo daudzumu var savākt ļoti ātri, ja pērk rūpnieciski ražotos produktus," skaidro uztura speciāliste. "Savukārt, ja apēdam diezgan daudz cukura ar kečupu, nedomājot, ka tas ir saldais ēdiens, pēc maltītes vēlamies apēst vēl kādu konfektīti vai augli, kur atkal ir cukurs, un tā mēs dienas laikā apēdam ļoti daudz cukura. Vidēji tējkaroti cukura apēdam jau ar kečupu vien. Dienā ieteicamais cukura daudzums ir 5 tējkarotes jeb 25 grami. Ja ar kečupu apēdam tik daudz, tad visas dienas garumā vēl kaut ko, un tā mēs savācam cukuru no dažādiem produktiem. Vienkārši ar kečupu mēs to nejūtam," skaidro Annija Albertiņa.

Un tomēr – kāpēc atteikties no kaut kā, kas ir garšīgs un cilvēkiem ļoti garšo? "Mūsdienās cilvēkiem ir tendence uz lieko svaru, un tas savukārt ne tikai rada nākamās veselības problēmas, bet ir arī neērti." Annija stāsta, ka pat ar nelielu izmaiņu ēdienkartē var dzīvē kaut ko mainīt. "Kečups ir kā solis uz prieku. Sākšu ar kečupa mazāku lietošanu, pēc tam attiekšos no cukura pie tējas. Ja visus veselīgos ieradumus ievieš uzreiz, tas nedarbojas, izmaiņas jāveic pakāpeniski." Viss ir pieraduma jautājums. Tas ir tāpat kā dzert tēju bez cukura un tad atkal pagaršot to ar cukuru, tēja šķitīs ārkārtīgi salda. "Runa ir tikai par pieradumu. Tā teikt, no sākuma nedaudz piespiest sevi, nedēļu pacīnīties, un tad jau tas kļūs par ieradumu. Piemēram, brīvdienās, kad gribas ar ģimeni uzcept šašliku, ierastā kečupa vietā var pagatavot ķiploku mērcīti. Paņemt nevis krējumu, bet kopā sajaukt grieķu un turku jogurtu, pievienot zaļumus, sāli, ķiplokus, un viss ir gatavs, Tas aizņems vien kādas 10 minūtes virtuvē," stāsta Annija.

Un tomēr… kečups mūžu mūžos

Izvēloties gatavot kečupu mājās vai kādu citu alternatīvu, pie tā jāpierod, jo "tādu veikala kečupa garšu mēs nekad nedabūsim. Mājās tādu ļoti grūti uztaisīt, principā neiespējami". Kā alternatīvu Annija iesaka pievērst uzmanību uz marķējuma rakstītajam. "Veikalā ir pieejami kečupi ar samazinātu sāls un cukura daudzumu. Varbūt labāk izvēlēties to, kurā ir nevis 23 grami cukura, bet 7 grami? Jo mūsdienās kečupu piedāvājums ir ļoti plašs," stāsta uztura speciāliste. .

Arī zīmols "Spilva" apstiprina, ka iespējams radīt tādu mērci, kurai nav pievienots cukurs un kurā ir krietni mazāks sāls daudzums. Kečups bez pievienota cukura būs nedaudz maigākas konsistences. "Skatoties uz mērču segmentu kopumā, lielu lomu tā attīstībā ieņēmusi paaudžu maiņa un pieaugošā street food kustības popularitāte Latvijā. Patērētāji vairāk pieprasa mērču dažādību, un nākotnē interese par mērču daudzveidību arvien pieaugs. Cilvēki vairāk interesējas par ēdienu kopumā, līdz ar to arī parādās vēlme pēc dažādu garšu un konsistences mērcēm, kas palīdz dažādot maltīti," stāsta "Orkla Latvija" pārstāve Lineta Mikša.

Tas atkarīgs no tavas motivācijas un garšas vēlmes, un vērtības – vai turpināt lietot rūpnieciski ražotu kečupu ar tikai tam raksturīgo garšu vai mainīt pieradumu un gatavot to mājās.