Virtuves sarunas ar Kristiānu. Ēdiens bez sāls ļaus izjust katras maltītes unikālo garšu

Lieliskā Kristiāna Lasmane – uztura koučs – zina, kā būt formā ilgtermiņā. Viņas hobijs un aizraušanās ir veselīgs dzīvesveids. Tieši šī iemesla dēļ viņa dalās ar savu pieredzi, palīdzot citām sievietēm sasniegt to, ko ir sasniegusi viņa pati. Kristiāna veido uztura plānus savām klientēm gan grupās, gan individuāli. Brīvajā laikā nodarbojas ar sportu, iet uz sporta zāli – spēka treniņiem. Taču ne tikai uztura plānu veidošana ir viņas meistarstiķis, viņa ir arī recepšu autore!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es izmantoju interesantas, garšīgas, sabalansētas receptes, lai šis veselīgais dzīvesveids un reizē arī svara zaudēšanas process būtu maksimāli patīkams, garšīgs un baudāms. Pati galvenā atslēga, lai cilvēks ilgtermiņā varētu ievērot veselīgu uzturu, – ēdienam ir jābūt garšīgam un baudāmam!"

"Virtuves sarunas" ir "Tasty.lv" rubrika, kurā iztaujājam cilvēkus, kas ar virtuves un ēdiena gatavošanas mākslu ir uz "tu".

Kādas ir tavas pirmās atmiņas saistībā ar ēst gatavošanu?

Manas pirmās atmiņas saistībā ar ēst gatavošanu, protams, nāk no ģimenes. No tā, ka mana mamma vienmēr veselīgi gatavoja un izvēlējās kvalitatīvus produktus, turklāt vienmēr arī ļoti skaisti tos noformēja. Un tas man no viņas! Arī es vienmēr cenšos parūpēties par to, lai ēdiens nav tikai paēšanai – garšīgs un veselīgs –, bet cenšos, lai tas ir arī skaisti sagatavots. Tās ir rūpes par sevi!

Tevi vairāk saista latviskie produkti vai pasaules virtuvju iepazīšana?

Man latviskie ēdieni negaršo, tāpēc arī es tos neizvēlos. Tos pavisam noteikti var pagatavot veselīgā veidā, taču man tie negaršo. Man no tādiem pavisam tradicionāliem ēdieniem ir diezgan izteikta smaguma sajūta. Ne vienmēr tie ir sabalansēti, tāpēc, jā, mani vairāk saista Vidusjūras ēdienkarte un vispār pasaules virtuve. Es ļoti bieži izvēlos jūras veltes, ēdu arī gaļu, bet pārsvarā mans uzturs ir balstīts uz dārzeņiem, augļiem un jūras produktiem.

Kur rodi iedvesmu gatavošanai un jaunu recepšu radīšanai/izmēģināšanai?

Lielākoties receptes es izdomāju pati. Dažādos veidos kombinēju produktus, kas man pašai ļoti garšo. Svarīgākais – vienmēr ievēroju principu, lai ir balanss šķīvī, proti, lai ir gan dārzeņi, gan olbaltumvielas, gan ogļhidrāti, kaut kādas vērtīgas piedevas, pilngraudu produkti. Es kombinēju šīs visas nosauktās sastāvdaļas, un tādā veidā arī rodas manas receptes. Tātad princips ir šāds: lai ir krāsaini, lai ir dažādi dārzeņi, lai vienmēr ir olbaltumvielas un vienmēr ogļhidrāti, kas iedod sāta sajūtu. Reizēm, protams, iedvesmojos arī "Instagram", pārsvarā ārzemju ēdienu blogeru (vērstu uz veselīgu uzturu) profilos. Paskatos kādas idejas, iedvesmojos drīzāk tieši vizuālajā noformējumā un pēc tam izstrādāju recepti savā interpretācijā.



Kas tev ēdiena gatavošanā patīk visvairāk?

Es esmu ļoti radošs cilvēks un neslēpšu, ka ēst gatavošana man arī ir radošs process. Tas ietver: izdomāt jaunu recepti, skaisti ēdienu noformēt, vēl skaistāk nofotografēt, pēc tam to ievietot "Instagram" un dalīties ar citiem. Tieši tas man sagādā ļoti lielu prieku! Tieši šī iemesla dēļ arī mans "Instagram" profils ir pilns ēdienu receptēm un attēliem. Jā, vienmēr viss ir skaisti un krāsaini noformēts. Protams, arī garšīgi un veselīgi!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bez kā virtuvē noteikti nevar iztikt?

Protams, ir ļoti daudz lietu. Bet, ja man jāizvēlas viena, tad es teiktu, ka tā ir panna, jo ir tik daudz brīnišķīgu ēdienu, ko mēs gatavojam uz pannas. Ja bez cepeškrāsns var iztikt, tad bez pannas ne!

Vai ēst gatavošana ir vairāk talants vai prasme, ko viegli iemācīties?

Es domāju, ka, tāpat kā visās lietās, ir cilvēki, kam ir talants, un cilvēki, kuri lietas iemācās. Un es noteikti neesmu bijusi talantīga ēst gatavošanā, bet to esmu iemācījusies. Arī visas receptes, pēc kurām es gatavoju un kuras iesaku citiem cilvēkiem, ir ērti un viegli liekamas lietā.

Kāda ir vislielākā neveiksme, ko esi piedzīvojusi virtuvē?

Man ir bijušas vairākas neveiksmes! Es agrāk daudz apmeklēju restorānus, tagad to nedaru tik bieži, jo man labāk patīk mājās gatavots ēdiens, tas ir veselīgāks, bez sāls un pievienotām taukvielām. Lūk, mēģinot iedvesmoties no kāda restorāna ēdiena, es reiz vēlējos pagatavot teļa vaigus Ziemassvētkos. Gribēju to darīt pirmo reizi tieši Ziemassvētku dienā. Protams, man tas neizdevās! Es teļa vaigus nepratu pagatavot, līdz ar to pamatēdiens bija izbojāts. Protams, es atradu risinājumu un pagatavoju zivi, ko ļoti labi protu. Bet, jā, tā ir mācība, ka pirms lieliem notikumiem nekad nevajag gatavot kaut ko tādu, ko iepriekš neesi gatavojis.

Ja visu atlikušo mūžu būtu jāēd tikai viens ēdiens – ko tu izvēlētos?

Es ēstu garneles! Tas ir mans pats, pats, pats mīļākais ēdiens. Es tās varu ēst katru dienu. Un, ja jāizvēlas viens ēdiens, ne tikai produkts, tad tie būtu dārzeņi kopā ar garnelēm.



Ko darīt, ja ir slinkums gatavot?

Protams, vienmēr ir iespēja pasūtīt ēdienu, lai to piegādā, taču šāds ēdiens nebūs tik veselīgs, jo pat šķietami veselīgajos ēdienos un veselīgajos restorānos ēdieniem tiek pievienots par daudz sāls, cukura un mērces, kas nav nepieciešams. Un tad, protams, veselīgāk ir gatavot pašam. Ko darīt? Vienkārši ietaupīt laiku, gatavojot pēc bezgala vienkāršām receptēm, gatavojot ēdienu vairākām dienām, veidojot "food prep" jeb ēdienu sagataves, kuras ērti var izmantot vairāku dienu garumā.

Ja obligāti jāizvēlas, tad – sāļš vai salds? Maigs vai ass?

Es esmu saldummīle, un joprojām, pat ievērojot veselīgu uzturu, ik pa laikam, ja izeju ēst ārpus mājas, prioritāte būs deserts. Man garšo saldumi. Un man negaršo asi ēdieni!

Vērtīgākais virtuves padoms, ko dotu ikvienam, kas lasa šo interviju!

Vērtīgākais virtuves padoms, kas noteikti ir saistīts arī ar veselīgu dzīvesveidu, ir: ēdienam nepievienot sāli, jo mūsu garšas kārpiņas patiesībā pierod pie saldas un sāļas garšas, bet tikpat labi arī atradinās. It sevišķi no sāls – mēs varam atradināties, pakāpeniski to samazinot. Ja nevaram uzreiz samazināt, tad samazinām pakāpeniski. Ja sāli uzturā lietojam par daudz, tas aiztur šķidrumu organismā un veidojas tūska. Tas noteikti nav veselīgi! Pirmais ieteikums ir aizvietot sāli ar dažādām garšvielām, kurām klāt nav pievienots sāls. Un ar laiku izjust to, ka patiesībā visiem ēdieniem ir sava unikālā, īpašā garša, kura izceļas bez sāls!