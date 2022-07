Ziemas krājumiem un ne tikai – virtuves ierīces, kas noderēs ogu laikā

Latvijas dārzos un mežos ienākas gardas, aromātiskas un vitamīniem bagātas ogas. Visvērtīgākās tās ir svaigas, taču arī ziemā būs bagātīgs vitamīnu un enerģijas avots. Lai ogas varētu lietot uzturā arī pēc pusgada, tās pareizi jāsagatavo. Veidu ir daudz – saldēšana, žāvēšana, konservēšana ievārījumos un kompotos, sulās un sīrupos. Tas ir laikietilpīgs darbs, tāpēc "Kesko Senukai Latvia" speciālisti izvēlējušies noderīgākās virtuves ierīces, kas atvieglos ogu ziemas krājumu pagatavošanu.

Blenderis

Viens no veidiem, kā pagatavot ogas uzglabāšanai ziemā, ir tās sablendēt ar cukuru un sasaldēt. Trīs svarīgākās lietas, kas jāpatur prātā, izvēloties blenderi, ir motora jauda, trauka ietilpība un pulsācijas režīms.

Parasti blenderos izmantotā jauda ir 300–2000 W. Jo jaudīgāks blenderis, jo ātrāk griežas asmeņi un efektīvāk sasmalcina produktu, tāpēc cieto produktu sasmalcināšanai noderīgāks būs blenderis, kura jauda tuvojas maksimālajam rādītājam, bet ogām pietiks ar 300–500 W ierīci.

Izvēloties blenderi, ļoti svarīgs kritērijs ir trauka ietilpība. Standarta variantā tie ir 0,7 l, taču pieejami blenderi arī ar 1, 1,5 vai pat 2 litru trauku. Blendera traukus parasti izgatavo no plastmasas vai no stikla. Plastmasas trauki nebūt nenozīmē, ka ierīce ir mazāk kvalitatīva, jo dārgākos modeļos izmantotā plastmasa ir kompozītmateriāls, kas ir daudz izturīgāks salīdzinājumā ar parastu plastmasu, tādēļ kalpos ilgi.

Vēl būtiski, vai blenderim ir pulsācijas režīms. Tā ir īpaša funkcija, kad asmeņu rotācijas ātrums tiek regulēts: nospiežot pogu, asmeņi rotē intensīvāk, bet, pogu atlaižot, tie griežas lēnāk. Parastā režīmā var ļoti labi sasmalcināt noteiktus produktus vai pat izspiest no tiem sulu, bet pulsācijas režīms ir perfekta funkcija, lai kontrolētu smalcināšanas procesu.

Kauliņu izņemšanas ierīce

Baudīt gardu ķiršu kompotu vai ievārījumu reizēm traucē tajā paslēpušies ogu kauliņi. Lai tā nenotiktu, noderīgs palīgs virtuvē ir kauliņu izņemšanas ierīce. Mazākās vizuāli atgādina riekstu standziņas, un tajās ir paredzēts ievietot pa vienai ogai, savukārt lielākās sastāv no konteinera un manuāli darbināma mehānisma, kas ļauj ķiršus izlobīt "kā pa konveijeru" – jaudīgākie agregāti ļauj ar ietrenētu roku šādi apstrādāt pat līdz 15 kilogramiem ogu stundā.

Saldētava

Tīras, sausas, nebojātas ogas un augļu gabaliņi, kas speciālos trauciņos vai vienkārši maisiņos ievietoti saldētavā, ir īsta vitamīnu bumba ziemai, jo saglabā lielāko daļu vērtīgo vitamīnu, kuri zūd termiskas apstrādes rezultātā. Te neiztikt bez laba divkameru ledusskapja, kas sastāv no atsevišķas saldētavas un liela dzesēšanas nodalījuma, bet ne vienā vien virtuvē līdzās ledusskapim, kur glabājas produkti lietošanai ikdienā, ir atrodama arī atsevišķa papildu saldētava tieši dažādu produktu ilgstošai uzglabāšanai.

Saimniecībā noderēs arī dažāda izmēra maisiņi un kastītes saldēšanai. Ne visus uzglabāšanas traukus ir ieteicams likt saldētavā, tāpēc jāpievērš uzmanība tam, kas norādīts uz iepakojuma.

Noderīgs ieteikums: lai ogas sasalstot nesaliptu, pirmās pāris stundas tās ieteicams paturēt saldētavā uz paplātes plānā, vienmērīgā kārtā. Kad katra oga atsevišķi jau sacietējusi, tās var pārbērt uzglabāšanas traukā. Šādi sasaldētas ogas varēs ērti lietot kaut vai pa vienai odziņai.



Īstais katls

Jebkurā virtuvē lieliska ievārījuma pamatā ir aromātiskas, sulīgas un nobriedušas izejvielas, tomēr izcila ievārījuma pagatavošanai ir svarīgs arī pats gatavošanas process un trauks, kurā ievārījums tiks gatavots.

Dažas ogas uz traukiem var atstāt grūti nomazgājamus traipus, tāpēc ne vienai vien saimniecei pieliekamajā glabājas īpašie zaptes katli, nereti – pieredzes bagāti alumīnija vai vara kastroļi, kurus nav žēl notraipīt. Tas gan nav diez ko veselīgi. Vara joni noārda vērtīgo C vitamīnu, kas atrodams ogās, un pāri paliek vien ogas ar cukuru. Savukārt alumīnija katliem mūsdienīgā virtuvē vispār nav vietas, jo ogās un augļos esošā skābe izšķīdina oksīda slāni, kas pārklāj katlu sienas, tāpēc tāds ievārījums tiek "bagātināts" ar alumīnija molekulām. Vispiemērotākie ievārījuma pagatavošanai ir nerūsējošā tērauda vai emaljēti trauki. Ja žēl iemīļotā katla dibena, kas pārklāsies ar ogu pleķiem, ir vērts ieguldīt atsevišķa "zaptes katla" iegādē – tas kalpos ilgus gadus, neuzsūks citu produktu aromātus un sagādās daudz prieka kārumniekiem.

Ievārījuma burku aizvākotājs

Lai pašā ziemas spelgonī nenāktos piedzīvot nepatīkamu pārsteigumu, cerētās vasaras smaržas vietā burkā atrodot brangu pelējuma kārtu vai neēdamu sarūgušu masu, svarīgi burkas pareizi sagatavot un aizvākot. Pirms piepildīt burciņas ar svaigu ievārījumu, tās noteikti jāizkarsē. Metodes ir dažādas, tomēr viena no nemainīgi populārākajām un efektīvākajām ir burku sterilizēšana, tās novārot: burkas rūpīgi jāizmazgā, tad jāliek lielā katlā, kam apakšā ieklāts mīksts dvielītis vai vairākās kārtās salocīta marle, lai burkas, lēkājot verdošajā ūdenī, neatsistos pret katla dibenu. Tad tās jāpārlej ar karstu ūdeni, katls jāuzvāra un apmēram 10–15 minūtes jākarsē. Kad burkas izceltas no katla un apžuvušas uz tīra dvieļa, tās var piepildīt ar svaigu ievārījumu. Tāpat jāapstrādā burku metāla vāciņi.

Burkas ar skrūvējamiem vāciņiem stingri jāaizskrūvē, savukārt pareizi aizvākot burkas bez vītnēm ir drusku jāiemanās, un te nekādi neiztikt bez uzticama burku aizvākotāja. Tāpat jāseko līdzi, lai metāla vāciņi burkām bez vītnēm nebūtu deformēti un lai gumijas blīves labi piegulētu. Ja vāciņš iebuktēts vai blīve zaudējusi formu – labāk iegādāties jaunus vāciņus.

Lai ievārījums ne tikai labi garšotu, bet, to ceļot galdā, arī skaisti izskatītos, iespējams iegādāties dažādu izmēru un formu burciņas un glītas uzlīmes, uz kurām uzrakstīt informāciju par burciņu saturu.



Dehidrators

Ja nav, kur uzglabāt burkas, vai arī uzturā dodat priekšroku produktiem bez pievienota cukura, viena no piemērotākajām metodēm, kā saglabāt vasaras veltes ziemai, ir žāvēšana. Žāvētus augļus un ogas var pagatavot gan cepeškrāsnī, gan ar elektriskā dehidratora palīdzību. Ierīces žāvēšanai ir pieejamas plašā klāstā; to darbības princips ir liekā šķidruma iztvaicēšana zemā temperatūrā apmēram 12–48 stundu laikā atkarībā no produkta veida. Galvenais ir produktus nepārkaltēt, lai tie nezaudētu aromātu un uzturvielas. Šādi sagatavotus gardumus var ilgāku laiku uzglabāt vēsā vietā, iepakotus mitrumu necaurlaidīgā iesaiņojumā, lai garos ziemas vakaros to atkal vērtu vaļā un nesteidzīgi izbaudītu vasaras garšu.