Gaisīga vilšanās. 'Tasty' testē pašlaik aktuālo putoto kafiju

Uzputota šķīstošā kafija no trim sastāvdaļām. Izskatās brīnišķīgi un garšo pasakaini. Tādi un līdzīgi apraksti atrodami pie neskaitāmiem video, kuros influenceri no dažādām pasaules malām rāda, kā pagatavot pašlaik tik ļoti aktuālo un modīgo putoto auksto kafiju jeb "dalgona" kafiju. "Tasty" skaidro, kas īsti ir šī kafija, kā to pagatavot un kā tā garšo. Jā, mēs to izmēģinājām parastā virtuvē, kas nav aprīkota ar smalkām gatavošanas ierīcēm.

Neskaitāmos video tiek solīts viegli pagatavojams brīnums – atliek tikai vienādās daļās sajaukt šķīstošo kafiju, ūdeni, cukuru un visu saputot. Pēc tam iegūto masu kārto pa virsu pienam un dzēriens gatavs. Daudzos video tiek izmantoti augu bāzes dzērieni jeb tā sauktais augu piens, piemēram, mandeļu vai sojas.

Lūk, arī šajā video tiek stāstīts par brīnumainās kafijas pagatavošanu.

Līdzīgus video iespējams atrast ikvienā sociālo tīklu platformā. Lielākā daļa no tām sola lielisku rezultātu. Tomēr, pirms sajūsmināties par iespējamo garšas baudījumu, atgādinu par to, kas tiek izmantots kafijas pamatā. Ja esi stipra espresso cienītājs vai nejūsmo par cukuru un sīrupiem savā dzērienā, ļoti iespējams, nogaršojot rezultātu, sajūsmā nespiegsi. Rakstot par šī kafijas dzēriena popularitāti, "Vice" izsaka minējumu, ka tā varētu būt saistīta arī ar tā izskatu un pagatavošanas veidu. Maigās putas un to gatavošana rada mieru un liek justies patīkami.

Iespējams, ka tā patiešām ir, jo varu atklāt, ka pagatavoju divus dzērienus, un nevienam testētājam tas īsti negāja pie sirds. Iespējams, tas saistīts ar to, ko sagaidu no kafijas dzērieniem – savu kafiju dzeru bez cukura un parasti to ļoti izbaudu. Dienā ar kafiju sevi lutinu divreiz un, kad malkoju šo dzērienu, nospriedu, ka viens no maniem īpašajiem atpūtas brīžiem ir pilnībā sabojāts. Tiesa, var gadīties, ka manas prasības ir pārāk augstas. Video, kur smēlos padomu gatavošanai, tā veidotāja iebēra traukā šķīstošo kafiju, cukuru, uzlēja ūdeni un jau jūsmoja par to, cik brīnišķīgi šis maisījums smaržo. Laikam patiesi nespēju novērtēt kaut ko tik vienkāršu, jo manī šis sajaukums prieku un apbrīnu neraisīja.

Bet nu, ķeramies pie lietas! Ja vēlies pagatavot uzputotu šķīstošo kafiju, tev vajadzēs šķīstošo kafiju, cukuru (es cukuru daļēji aizstāju ar kļavu sīrupu) un ūdeni (video iesaka izmantot siltu, es izmantoju remdenu, bet putas izdevās). Tāpat nepieciešams piens vai augu dzēriens, ar ko sajaukt kafijas putas. Tā kā man ledusskapī bija aizķēries mandeļu piens, ko vajadzēja izlietot, ņēmu to.

Foto: Privātais arhīvs

Gatavojot divus dzērienus, izmantoju trīs ēdamkarotes kafijas un ūdens. Pievienoju arī divas ēdamkarotes cukura un ēdamkaroti sīrupa. Visu saliku mērkrūzē un saputoju.

Foto: Privātais arhīvs

Putošanai izmantoju rokas blenderi ar putotāju. Dažādos video iesaka putot ar mikseri vai izmantot rokas putotāju. Elektriskās ierīces izmantošana noteikti ievērojami saīsinās gatavošanas laiku. Manā gadījumā kafijas-cukura-sīrupa-ūdens maisījums patīkama paskata un konsistences masā pārvērtās ļoti ātri. Laiku neuzņēmu.

Foto: Privātais arhīvs

Atliek ieliet pienu glāzē un pa virsu kārtot gaisīgo kafijas krēmu. To var izdarīt ar karoti, bet var izmantot arī konditorejas maisiņu vai piltuvi. Izskatīsies glītāk. Es izlīdzējos ar pirmo. Viss. Kafijas dzēriens ir gatavs fotografēšanai. Jāteic, ka dzīvē izskatījās glītāk nekā bildē.

Foto: Privātais arhīvs

Ja tev garšo salda šķīstošā kafija, dzēriens patiesi varētu patikt. Iedzert gan šādā veidā nevarēju. Lai to izdarītu, gaisīgo krēmu samaisīju ar pienu, iegūstot uzputotu šķīstošo kafiju. Manis apskatītajās video pamācībās cilvēki dzērienu malkoja, izmantojot salmiņu (vai nemalkoja nemaz), bet jāteic, ka kafijas krēms ir patiesi stiprs, bet apakšā paliek tikai piens, tāpēc, manuprāt samaisīšanas metodei arī nav ne vainas.

Mans personīgais vērtējums ir, ka šis dzēriens ir vilšanās un garšo daudz sliktāk nekā izskatās. Ko sacīja otras dzēriena glāzes iztukšotājs? Pieprasīja kompensāciju. Bet atkal jāatgādina, ka arī otrs testētājs nejūsmo par šķīstošo kafiju un savam ikrīta dzērienam nepievieno cukuru.