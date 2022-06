Jāņu pīrāgu špikeris: knifiņi mīkstiem pīrāgiem un ātrās mīklas receptes

Siers, alus un pīrāgi – tas ir Jāņu komplektiņš, bez kura nu nekādi. Ja to sieru un alu vēl kā nebūt, tad pīrādziņus jau nu kārtīgai saimniecei gribas cept pašai.

Mīksts un pufīgs, ar pareizo gaļas garšu un daudzumu, skaisti brūns un spīdīgs kā pusmēness – tāds pīrādziņš Jāņos ir pilnīgi neaizvietojams. Patiesībā par vienskaitli nav runas. Pīrādziņi ir tikai daudzskaitlī – to vajag daudz! Galu galā, Jāņu pīrāgi ir tāda lieta, kas pat tad, ja palikušu pāri no Jāņu vakara, ir atsildāmi pannā un ēdami atkal ar gardu muti. Pīrādziņu nekad nevar būt par daudz – atšķirībā no siera un vispār jau arī alus.

Nav jau arī tie pīrādziņi nekāda raķešzinātne – jāzina tikai daži knifi, lai pīrādziņi nesacietē, ir mīksti, čagani un no visiem pasaules pīrāgiem – vienkārši labākie!

Ātro pīrādziņu receptēs, kur daudz treknuma, mīklas gatavošana ir pavisam vienkārša, un rezultāts – gards un paredzams. Bet arī rauga mīklu var dabūt gatavu pusstundā, un tā ir gatava pīrāgiem – zemāk ir receptes!

Tiesa, ar rauga mīklu ir mazliet lielāka noņemšanās, toties pīrāgi sanāk mīksti kā pūka un gardi, ka traks – ja visu dara kā nākas.

Rauga mīklas knifiņi mīkstiem pīrāgiem

Rauga mīklu gatavojot, var izmantot gan pienu, gan ūdeni. Noder arī mazliet ieskābis piens, jo pienskābās baktērijas aktīvi piedalās rūgšanas procesā. Gan pienam, gan ūdenim jābūt apmēram 36-40 grādus siltam.

Siltumam pīrāgu cepšanā ir nozīme! Arī miltiem jābūt siltiem. Berot miltus klāt pienam, tos jāizsijā – tā mīklā tiks vairāk gaisa un tā labāk rūgs.

Raugu pievieno, ņemot vērā miltu un taukvielu daudzumu, kā arī mīklas konsistenci. Parasti raugu liek attiecībā 2–5% no miltu svara.

Ja receptē norādīts sausā rauga daudzums, bet mājās ir presētais (paciņā)., tas jāliek trīsreiz vairāk.

Bez taukvielām mīkla ir cieta un nav poraina, tāpēc, mīklu jaucot, tai noteikti jāpievieno eļļa, sviests vai margarīns.

Daudzas saimnieces mīklai pievieno olu. Un neiedomājas, ka pīrāgu mīkla ir blīvāka un pīrāgi ātrāk sacietē tieši tāpēc – olas baltums cietina. Savukārt olas dzeltenums nodrošina mīklai patīkamu trauslumu, porainumu un mīkstumu.

Sāls un cukurs jālieto mēreni – ja abu sastāvdaļu būs par daudz, mīkla ilgāk rūgs, savukārt, ja sāls būs par maz, mīkla būs izplūdusi un bezgaršīga. Cukuru un sāli pirms likšanas klāt mīklai der izšķīdināt pienā vai ūdenī. Uz puslitru šķidruma parasti ņem aptuveni piecus gramus sāls. Ar laiku iegūstot pīrāgu cepšanas pieredzi, mīcot mīklu pietiek to pielikt pie mēles vai kārtīgi pagaršot – uzreiz skaidrs, vai sāls ir pietiekmi.

Cik ilgi un kādā temperatūrā jācep pīrāgi

Ne velti visas konditores uzsver atkal un atkal: pazīsti savu cepeškrāsni! Ja receptē rakstīts, ka pīrādziņi jācep 180 grādu temperatūrā, bet tavā cepeškrāsnī, ieregulējot uz 180, patiesībā ir par trīs pieciem grādiem mazāk, tad pīrāgi cepsies pārāk ilgi, apkaltīs un nebūs tik labi, kā varētu būt

Daudzas saimnieces uzskata, ka pīrāgi jācep augstā temperatūrā, 200 grādos noteikti, apmēram 8-10 minūtes. Protams, krāsnij jābūt sakarsušai, kad tajā liek pīrāgu pannu. Jāvēro, kā pīrāgi krāsnī uzvedas – lai beigās tiem nav abi gali apdeguši. Katrā ziņā – pīrāgiem nepieciešama augsta temperatūra un temps, citādi tie sava pildījuma iespaidā sāk sust un sautēties, un beigu beigās sanāk ne šis ne tas.

Slavenā Monikas Zīles recepte – pīrāgi bez lielas ķēpas

Vislabāk, ja kaut kur drošā vietā stāv noliktas dažas glābējreceptes – tostarp droša un pārbaudīta pīrādziņu recepte. Rakstnieces Monikas Zīles recepte klejo no rokas rokā, nu jau jāteic – arī no paaudzes paaudzē. Tā ir noderējusi daudziem, kas zina, noderēs arī tev! Pati rakstniece teikusi, ka viņai šī recepte patīk īpaši tāpēc, ka, to iejaucot un pēc tam pīrāgus cepot, nav nekādas lielās ķēpas ne ar mīklu, ne ar pīrāgu taisīšanu.

Glāzē uzsildīta piena izšķīdina apmēram 40 g svaiga rauga, 3 ēdamkarotes cukura, nepilnu tējkaroti sāls. Pievieno 100 gramus izkausētu sviestu un 100 gramus cepšanai domāta margarīna. (Margarīns piešķir mīklai elastību.) Iejauc 600 g miltu. Dažreiz vajag mazliet vairāk, ja milti nebriest. Gatavā mīkla ir atsperīga, nelīp pie rokām un trauka. Mīklu uz apmēram 20 min noliek vēsumā, piemēram, ledusskapī. Tur mīkla smuki uzrūgst. Ņem pa bumbulim, izrullē nosacītā aplī, to sadala segmentos, veidojot trīsstūrus. Lielums pēc gaumes. Uz platākā gala liek pildījumu, piespiež maliņas, sarullē, kārto uz plāts ar deguntiņu apakšā, uzsmērē olu, cep 180 -200 grādos brūnus

Ja nu galīgi nav lustes cept pīrāgus pašai, lasi, kur iegādāt labākos, mīkstākos un smeķīgākos – kazi, arī šis labāko pīrāgu vietu špikerītis būs labs glābiņš! Ja ne šajos Jāņos, tad citos godos noteikti!

“Tasty” dalās ar pārbaudītām pīrāgu mīklas receptēm, kas ātri gatavas un liekus kreņķus neradīs. Lai gardi un mīksti pīrāgi un priecīga līgošana!