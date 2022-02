Kā pagatavot ideālu olu kulteni: noslēpums atklāts

Olu kultenis ir viens no noslēpumainākajiem ēdieniem pasaulē – ik pa laikam kāds nāk klajā ar savu versiju, kā panākt, lai kultenis ir čagans, maigs, nesaplacis, nu, vārdu sakot, ideāls. Taču ideālā olu kulteņa noslēpums joprojām līdz galam nav atklāts. Varbūt šoreiz?

Portāls "Food&Wine" regulāri pievēršas ideālā olu kulteņa mistērijai. Ir izskanējuši daudzi un dažādi minējumi, kas olu kulteni padara par ēdienu ar lielo burtu. Maisīšana ar koka lāpstiņu, pareiza maisīšana virzienā no ārpuses uz centru, nedaudz saldā krējuma pie olu maisījuma, dzeltenuma un baltuma kulšana atsevišķi utt. Tagad ir jauns pavediens! Vislabākais – to var izmēģināt ikviens un tūlīt. Iespējams – beidzot ideālā olu kulteņa noslēpums atklāts!

Šefpavārs Toms Količio atklājis savu ideālo paņēmienu, kā pagatavot vienkārši ideālu olu kulteni, kas ir maigs, viegls un vienlaicīgi pilnīgi izcepies.

Pirmkārt, maigi jāsakuļ olas – lieliski noder dakšiņa. Galvenais – iekult olās gaisu.

Tad jāsakarsē panna un jāizkausē tajā sviesta pikucis – tāds palielāks, olu kultenim nevajag knapināties. Un tad nāk svarīga vieta: ielejot sakultās olas pannā, tās nepārtraukti jāmaisa – ar dakšiņu! Kad olu masa jau sāk savilkties, dakšiņa jāmet pie malas un maisīšana jāturpina ar koka lāpstiņu.

Foto: Shutterstock

Vēl kāda svarīga nianse – karstums. Sākumā pannai jābūt kārtīgi sakarsētai un karstumam zem pannas diezgan lielam. Taču vēlāk karstums krietni jāsamazina. Tā kā nepārtrauktā maisīšana, turklāt rīkus mainot, ir gana nopietna nodarbe, tad karstuma regulēšanas vietā šefpavārs iesaka rīkoties tā, kā dara šefpavāri restorānos – pannu pa laikam vienkārši paraut nost no uguns.

Vēl kāds triks, lai olu kultenis izdotos īpaši krēmīgs – gatavot to nevis pannā, bet nelielā katliņā. Katliņu kārtīgi sakarsē, izkausē tajā sviestu un tad ielej sakultu olu masu, turpinot to kult ar dakšiņu vai putojamo slotiņu tā, it kā gatavotu Holandes mērci. Kad olu masa jau sākusi savilkties, tad putojamos rīkus nomaina ar lāpstiņu. Rezultāts ir viegli krēmīgs, maigs un pufīgs, sola šefpavārs. Vērts pamēģināt! Galu galā, ideālā olu kulteņa pagatavošanas meistarība ir kaut kas, ko var izkopt visu mūžu.