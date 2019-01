Kā pareizi ēst zviedru pūdēto siļķi jeb 'surströmming'

Internetā redzēts ne mazums video, kur ļaudis mokās, degustējot zviedru tradicionālo pūdēto siļķi, piemēram, spiež ciet degunu, cīnās ar sliktu dūšu, beigās zaudējot cīņu un secinot, ka šis produkts ir nebaudāms. Vai tiešām velns ir tik melns, kā to mālē?

"YouTube" kanāla "Pipars LV" vlogeris Rojs, kurš specializējies kulinārijas tēmā, savā video skaidro, ka liela daļa vainas ir nezināšanā, kā tad pareizi baudāma šī neparastā delikatese.

Video pirmajā daļā Rojs atklāj, ka galvenais Stokholmas ceļojuma galamērķis bijis “Phil’s Burger” –zviedru burgernīca, kas izslavēta ar saviem trifeļburgeriem. Kaut par diviem burgeriem ar piedevām nācies šķirties no 40 eiro, kas, starp citu, Zviedrijā esot vidēja cena, cerētais baudījums nelicis vilties – pufīgas uz vietas ceptas burgermaizītes, garšīgi frī kartupeļi, sulīgas gaļas kotletes – viss garšojot fantastiski.

Kā pareizi atvērt pūdētās siļķes bundžu

Otrā video daļa tiek veltīta no Zviedrijas pārvestās pūdētās siļķes apskatam. Izrādās, viena no biežāk pieļautajām kļūdām, ir nepareiza bundžas atvēršana. Lai izvairītos no kodīgi smakojošās gāzes, kas izlaužas no bundžas, to atverot, šo procesu vislabāk veikt ārpus telpām, turklāt, ievietojot bundžu ar ūdeni piepildītā spainī vai citā piemērotā traukā.

Ar kādām piedevām baudīt pūdēto siļķi

Kad bundža atvērta, laiks uzzināt, kā pareizi baudīt zviedru delikatesi, lai nenāktos vilties. Tiem, kuriem vēl nav palaimējies nogaršot pūdēto siļķi, blogeris skaidro, ka pēc smaržas tā atgādina ierūgušus marinētos sīpolus. Nesteidzies tvert pēc dakšas un nokost gabaliņu siļķes – tā ir otra biežāk pieļautā kļūda. Šim produktam ir raksturīga ļoti intensīva, piesātināta garša, tādēļ tas nav paredzēts "plikai" ēšanai.

Sekojot zviedru piemēram, iesākumā izcel siļķi no bundžas, liec to uz šķīvja un atbrīvo no asakām. Tālākām darbībām tev būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

polārmaize;

sviests;

vārīti kartupeļi, sagriezti kubiņos;

sasmalcināti sīpoli;

"creme fraiche", ko var aizstāt treknu, biezu krējumu vai bezpiedevu krēmsieru.

Iesākumā uz polārmaizes uzziež sviestu, tad uzber vārītos kartupeļus, sīpolus, liek devīgu kārtu krējuma un visbeidzot pūdēto siļķi. Tad polārmaizi sarullē un pūdētās siļķes vīstoklis ir gatavs baudīšanai!

Nobaudot pāris kumosu, Rojs secina, ka šādi pasniegta pūdētā siļķe pēc garšas atgādina ļoti spēcīgu zilo sieru un mīts par šīs delikateses pretīgo garšu esot stipri pārspīlēts.