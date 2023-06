Kāpēc dažiem ļaudīm šķiet, ka svaiga kinza garšo pēc ziepēm?

Svaigi sakapātas kinzas jeb koriandra lapiņas papildina visdažādākos ēdienus – ierasts to manīt sastāvdaļu sarakstā meksikāņu, indiešu, arī gruzīnu un taizemiešu virtuves receptēs. Ir ļaudis, kam kinza ir kinza, un ir tādi, kas izvairās no jebkāda ēdiena, kam kinza pieskārusies, pamatojot to ar argumentu, ka tā garšo "pēc ziepēm". Kāpēc dažiem svaigs koriandrs sagādā problēmas? Un kā to aizstāt receptēs?

Vispirms jāpaskaidro, ka latviešu valodā ar apzīmējumu koriandrs veikalos atrast gan svaigās garšauga buntītes (ko arī visbiežāk dēvējam par kinzu), gan kaltētas sēkliņas un maltu garšvielu. Savukārt angliski runājošā pasaule zaļo lapiņu apzīmējumam izmanto vārdu "cilantro", bet koriandra graudiņus vai samalto garšvielu sauc par "coriander", skaidrots vietnē "Healthline".

Kāpēc dažiem ļaudīm koriandrs var izraisīt ārkārtīgu nepatiku? Izrādās, ja koriandra svaigās lapas sakapā vai saberž tā augļu sēkliņas, izdalās organiskie savienojumi aldehīdi, kas koriandrā ir atbildīgi par šī auga specifisko garšu, vietnē "MarthaStewart.com" skaidro ēdiena zinātnieks Brians Kuoks Lī, autors grāmatai "150 Food Science Questions Answered".

Vienkāršiem vārdiem runājot – koriandrā ir savienojumu ķēdes, kuru struktūra ir līdzīga tām, kas rodas ziepju ražošanas rezultātā. Tāpēc arī koriandra garša šķiet ziepaina daļai ēdāju, kuri ģenētiski apdāvināti ar uz aldehīdiem jutīgākiem ožas receptorgēniem (OR6A2 – par to vairāk lasi šajā rakstā).

Austrumāzijas, Kaukāzas un Āfrikas izcelsmes ļaudīm mazāk novērots konkrētais gēns, kas izskaidro to, kāpēc vēsturiski šo reģionu nacionālajās virtuvēs koriandrs ir plaši izmantots. Ja tev koriandrs neizraisa nepatiku, vari priecāties un izbaudīt šo garšaugu no sirds!

Foto: Shutterstock

Ar ko koriandru jeb kinzu aizvietot receptēs?



Ja pašam koriandrs garšo, bet jāgatavo lielākam cilvēku pulkam, kam garšaugs var nepatikt, "Martastewart.com" ir daži ieteikumi, kā to aizvietot dažādās receptēs. Visvienkāršāk kinzu ir aizvietot ar svaigiem pētersīļiem un nedaudz citronu sulas, kas atdarinās specifiski citrusīgo piegaršu, kas piemīt kinzai. Gatavošanas laikā, sakapā pētersīļus kopā ar sarīvētu citrusu miziņu (laima vai citrona), pievieno to maltītei, kā paredzēts, un uzpilini dažas piles svaigas laima vai citrona sulas.

Gatavojot gvakamoli vai salsu, vienkārši nepieciešamās koriandra lapiņas aizvieto ar pētersīļiem. Tā kā abu šo dipu receptēs bieži vien jau nepieciešama citrona vai laima sula, šāda "apmaiņa" nostrādās itin labi. Savukārt šefpavāre Brūka Bajevska iesaka no kinzas vaļsirdīgi neatteikties pilnīgi visos ēdienos – pat ja no tās vairies, ir vērts pamēģināt, lai nezaudētu ēdiena autentisko garšu.

Labas ziņas tiem, kas ar kinzu ir uz "tu" un nesmādē šo garšaugu – zemāk atradīsi receptes no "Tasty.lv" krājumiem, lai to izbaudītu!