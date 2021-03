Nepatīkams aromāts un netīri trauki. Kas noticis trauku mazgājamajai mašīnai?

Nereti novērotas situācijas, ka trauku mazgājamā mašīna nenomazgā tos perfekti un paliek ēdiena traipi. Vai to nosaka tehnikas kvalitāte, vai paši esam pieļāvuši kļūdas?

"Ja trauki pēc mazgāšanas nav tīri, iespējams, tie nepareizi izvietoti, izvēlēta neatbilstoša mazgāšanas programma (piemēram, ir delikātā mazgāšana trausliem traukiem, ekonomiskais režīms, mazgāšana stipri apkaltušiem un piedegušiem traukiem, klusais režīms, ātrais režīms), aizsērējuši filtri vai netīra trauku mazgājamās mašīnas iekšpuse, izmantots pārāk daudz vai pārāk maz trauku mazgāšanas līdzekļa," stāsta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļas vadītāja Iveta Austruma. "Ja mazgāšanai izmanto pulverveida tableti vai želejas kapsulu, var būt, ka jaunākie trauku mazgājamo mašīnu modeļi ar samazinātu ūdens patēriņu nespēj izšķīdināt visu līdzekli un noskalot traukus. Ieteicams lietot šķidro trauku mazgāšanas līdzekli, kuru var dozēt atkarībā no izvēlētās mazgāšanas programmas, trauku daudzuma un netīrības pakāpes. Priekšpēdējais cikls ir noskalošana ar aukstu ūdeni, un tikai tādā veidā var pilnībā noskalot mazgājamo līdzekli. Pēc tam trauki tiek dezinficēti karstajā žāvēšanas procesā. Lai novērstu kaļķakmens nogulsnes uz traukiem, lielākā daļa iekārtu ir aprīkotas ar ūdens mīkstināšanas ierīci, kurai nepieciešams reģenerācijas sāls. Ja trauku mašīna nav aprīkota ar šādu ierīci, ūdens mīkstināšanai var izmantot līdzekli, kura sastāvā ir ūdens mīkstinātājs."

Strādājot ar trauku mazgājamo mašīnu, ir daudz priekšrocību, piemēram, netiek tērēts dārgais laiks tādai nodarbei kā trauku mazgāšana ar rokām, tā ir ērtas un vienkārši lietojama, tiek taupīts ūdens. "Vidēji, mazgājot ar rokām, tiek patērēti 30–60 litri ūdens pusstundas laikā, trauku mazgājamajā mašīnā vien 10–15 litri. A, B un C klases mašīnas tiek uzskatītas par ekonomiskākajām, bet F un G modeļi ir visdārgākie. A klase nozīmē, ka mašīna patērē 14–16 litrus ciklā, B klasei ir apmēram 20 litri un C klasei līdz 25 litriem," stāsta Iveta Austruma. Vēl trauku mašīna viegli atmazgā podiņu sienas un pannu apakšas un citas grūti atmazgājamas virsmas. "Rūpīgi notīrīt traukus no patogēniem mikrobiem var tikai trauku mazgājamā mašīnā, jo ūdens temperatūru var paaugstināt līdz 100 grādiem." Tāpat netiek bojātas trauku virsmas, jo netiek izmantoti abrazīvie līdzekļi.

Tomēr trauku mazgājamajām mašīnām ir vienlīdz daudz trūkumu. "Nedrīkst sakārot traukus pārāk blīvi, labāk tos likt haotiski – tad ūdens piekļūst visiem priekšmetiem. Netīrākus traukus ieteicams likt apakšējā daļā, trauslākus un tīrākus – augstāk." Nereti novērots nepatīkams aromāts, kas uzaust, atverot mašīnas durvis. "Regulāri jāseko līdzi, lai nebūtu nepatīkams aromāts. Ieteicams, dažreiz iedarbināt programmu, kas mazgā 60 grādu temperatūrā. Jāraugās, lai mazgāšanas līdzekļa daudzums atbilst trauku netīrības pakāpei, šajā gadījumā līdzekli nevajadzētu taupīt. Tā kā baktērijas vairojas arī blīvēs un filtrā, vēlams šaubīgās vietas regulāri notīrīt ar lupatiņu un tīrīšanas līdzekli. Ja arī tad aromāts nepazūd, jāpalūkojas, kādā kārtībā ir ūdens notekcaurule."

Ja mājās ir trauku mazgājamā mašīna, jāiegādājas papildu materiāli: skalošanas un ūdens mīkstinātāji, īpašas mazgāšanas tabletes. "Veikalos pirktie gatavie ēdieni un arī pusfabrikāti atstāj grūtāk nomazgājamus netīrumus uz traukiem, jo to gatavošanā bieži vien izmanto cietinātus taukus ar sevišķi augstu kušanas temperatūru. Tie nosēžas arī uz trauku mašīnas sienām un detaļām, un, lai tos izšķīdinātu, nepieciešams karstāks ūdens un vairāk mazgāšanas līdzekļa." Ēdieni jānoskalo no traukiem un jānoņem pārtikas atliekas pirms tos liek trauku mazgājamajā mašīnā, lai neaizsērē trauku mašīnas filtri."

Kā stāsta Iveta Austruma, ne visus traukus var mazgāt mašīnās, piemēram, plāno stiklu, līmētus traukus, un daudzi priekšmeti ar dekoratīviem ieliktņiem nav karstumizturīgi. Koka, plastmasas, vara un alvas materiālus neiesaka mazgāt. Kristālu un alumīniju mazgā ar ierobežotiem nosacījumiem. Trauku mašīnām nepieciešama papildu aprūpe, regulāri jāizņem un jāmazgā filtri. Kā arī ar mitru lupatu jāizslauka trauku mazgājamās mašīnas iekšpuse, lai tās sienas neklātu netīrumu nosēdumi. "Ja uz glāzēm un stikla traukiem paliek bālgani plankumi, tie varētu būt kaļķa nosēdumi, tādēļ ieteicams attiecīgās programmas labāk pielāgot ūdens cietības pakāpei. Jāraugās, lai mašīnā vienmēr būtu pietiekami daudz sāls un mazgāšanas līdzekļa. Ja arī tas nepalīdz, tad stikla traukus viegli var nospodrināt ar etiķī vai citrona sulā samitrinātu lupatiņu." Iveta Austruma iesaka vienmēr izlasīt instrukciju, kurā dažādi lietošanas knifi esot pieminēti.