Slavenu šefpavāru padomi, kā samazināt izmestā ēdiena apjomu

Katru gadu pasaulē izmet vairāk nekā trešdaļu no visas saražotās pārtikas. Šis skaitlis ir vēl pārsteidzošāks, ņemot vērā lielo izsalkušo cilvēku skaitu, turklāt pārtikas atkritumi arī būtiski ietekmē vidi, jo tie ir milzīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju avots.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda pasaulslavenais britu šefpavārs Džeimijs Olivers, ja mazliet piedomā, tad pārpalikumus vai jau atvērtus un iesāktus produktus var viegli pārvērst patiešām gardos ēdienos. Tādā veidā samazināsies radītie pārtikas atkritumi, kā arī tas viennozīmīgi būs izdevīgi maciņam.

Lūk, daži praktiski padomi gan no Džeimija, gan arī citiem pasaulē zināmiem pavāriem, kuru gatavošanas raidījumus vari skatīt kanālā "Fox Life" katru sestdienas rītu!

Galvenā atslēga – ēdienreižu plānošana

Pats svarīgākais Džeimija Olivers ieteikums, kas palīdz samazināt pārtikas atkritumus, ir ēdienreižu plānošana. Pirms došanās uz veikalu ir jāpārbauda ledusskapja, saldētava un virtuves plauktu saturs, lai zinātu, kas ir nepieciešams, tādā veidā samazinot iespēju nopirkt ko lieku. Vēlams arī sastādīt iepirkumu sarakstu un pieturēties pie tā.

Pētījumos ir novērots, ka no gaļas produktiem cilvēki visvairāk izmet tieši vistas gaļu, taču ir tik daudz ēdienu, ko var no tās pagatavot. Olivers iesaka pārvērst to par piedevu makaroniem, pievienot salātiem, pīrāgiem un sautējumiem, risoto vai izvārīt sātīgu vistas zupu.

Gaļu un zivis viņš iesaka turēt ledusskapja apakšējā daļā un citu pārtiku, piemēram, piena produktus, vidū. Pagatavoto gaļu pavārs iesaka turēt atsevišķā plauktā. Durvis ir ledusskapja siltākā vieta, kas ir pakļauta siltā gaisa iedarbībai katru reizi, kad ledusskapi atver, tāpēc tur jāglabā tādi produkti kā, piemēram, sulas un mērces.

Savukārt praktisks padoms, kas palīdzēs pēc iespējas ilgāk saglabāt svaigus arī garšaugus, ir pirms ievietošanas ledusskapī ietīt tos nedaudz mitrā virtuves dvielī. Tāpat var arī dārzeņu atvilktnēs ieklāt papīra dvieļus, kas absorbēs mitrumu un kondensātu no dārzeņiem, saglabājot tos svaigākus ilgāk.

Nemest ārā mandarīnu mizas un tējas maisiņus

Populārā britu raidījuma "The Great British Bake Off" uzvarētāja Nadja Huseina stāsta, ka viņas mājās neviens produkts neiet zudumā un šādi paradumi ir jau kļuvuši par ģimenes ikdienas sastāvdaļu.

Gada aukstajos mēnešos, kad Nadjas bērni ēd mandarīnus, viņi zina, ka mizas jāliek bļodiņā uz radiatora, lai visā mājā būtu patīkama smarža.

Pavāres ledusskapī ir arī liels maiss, kur ģimene liek dārzeņu atlikumus – piemēram, burkānu un kartupeļu mizas vai seleriju kātus, lai nedēļas beigās uzvārītu no tā buljonu un pagatavotu gardu zupu.

Tāpat Nadjas mājās neizmet izlietotos tējas maisiņus – ar tiem viņa tīra cepešpannas. Pavāre arī cenšas sasaldēt jebkura ēdiena pārpalikumus, lai pēc tam kāds no ģimenes tos varētu apēst.

Gatavo maltīti restorāna darbiniekiem

Arī Īrijā izmestās pārtikas daudzums ir liela problēma, jo ik gadu tur rodas 1,27 miljoni tonnu pārtikas atkritumu. Vidēji viena ģimene katru gadu izmet pārtiku 700-1000 eiro vērtībā.

Tādēļ divi slaveni īru šefpavāri – Marks Moriartijs un Donals Skians – piedalījās raidījumā "All Taste Zero Waste", kurā kopā ar zupas virtuvju un patversmju pavāriem gatavoja gardas maltītes no pavisam vienkāršiem produktiem, kā arī dalījās padomos par ēdiena pārpalikumu izmantošanu.

Piemēram, Marks Moriartijs pastāstīja, ka viņa restorānā nekas no produktiem netiek mests ārā. No tiem, ko neizmanto viesu maltītēm, pagatavo ēdienu personālam. Piemēram, ja viņi izmanto brokoļu galviņas, tad pāri palikušos kātus pievieno sautējumam vai pagatavo salātus.

Savukārt Donals Skians ieteica iegādāties tā saucamās "pusdienu kastītes", kurās var uzglabāt ēdienu pārpalikumus, lai tos apēstu pēc tam vai arī vēlāk izmantotu citu ēdienu pagatavošanai. "Nav labāku sajūtu par to, kad izmantoti visi produkti un nekas nepaliek pāri," uzskata slavenais televīzijas šefpavārs.

Smelies iedvesmu jaunām receptēm un uzzini daudzus citus virtuves knifus no šiem un citiem pavāriem gatavošanas raidījumos katru sestdienas rītu kanālā "Fox Life"!