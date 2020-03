16 mafinu pannā gatavotu ēdienu receptes ātrām un garšīgām brokastīm

Bieži ir tā, ka brīvdienu brokastīs nedēļu no nedēļas galdā tiek celti vieni un tie paši ēdieni: dažādos veidos pagatavotas olas, biezpiens, pankūkas un karstmaizītes. Ierosinām izvilkt no virtuves plaukta dziļumiem labu laiku nelietoto mafinu pannu, notraust no tās putekļus un izmantot dažādu gardu un mazāk ierastu brokastu ēdienu pagatavošanai.

Mafinu pannā ātri un vienkārši vari pagatavot gan ceptas olas, kas papildinātas ar bekonu, gan glītas, krāsainas omletītes ar šķiņķa un dārzeņu gabaliņiem, gan sāļos siera kēksiņus un, liekot lietā savu fantāziju, arī vēl daudz ko citu.

Nav mazvarīgi, ka, izmantojot šo gatavošanas metodi, neuzņemsi nevajadzīgas liekās kalorijas, jo mafinu pannas ietaukošanai būs nepieciešams pavisam neliels taukvielu daudzums un, ja vēlies, vari tās nepievienot nemaz. Ietaupīsies arī gatavošanai paredzētais laiks – tev atliks tikai mafinu pannā salikt visas sastāvdaļas un ielikt to krāsnī. Kamēr ēdiens cepsies, varēsi mierīgi pagatavot tasi kafijas vai izspiest apelsīnu sulu.

Izvēlies kādu vai pat vairākas no mūsu piedāvātajām brokastu ēdienu receptēm brokastu baudījumam.

Lai garšīgi!