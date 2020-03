Griķi, rīsi, grūbas un manna: lērums recepšu no ilgi uzglabājamiem graudaugiem

Slēgtos, aizvākojamos traukos griķi, rīsi, manna, grūbas un dažādi putraimi var glabāties ilgi bez bojāšanās, līdz ar to tiem var veidot lielākus krājumus. No sātīgajiem graudaugiem varēsi pagatavot daudzus dažādus ēdienus, turklāt slinkajās dienās tos var pasniegt ar pavisam vienkāršām piedevām, piemēram, rīvētu sieru, un vakariņas gatavas! Graudaugi var tikt izmantoti ne tikai putrai, plovam, zupai vai risoto, bet arī dažādu kārumu pagatavošanai. Piemēram, vārītus rīsus samaisot ar gaisīgu putukrējumu, sanāks gards krēms, bet no mannas var pagatavot kūkas, sacepumus, uzputeni un pat halvu.

Lielākais graudaugu bieds ir pārtikas kodes. No tām nav būt pasargāta neviena virtuve, jo kodes visbiežāk "atceļo" uz mājām līdz ar veikalā nopirktajiem produktiem. Lai uzzinātu, kā atbrīvoties no šīm nelūgtajām "viešņām", izlasi šo noderīgo padomrakstu, bet zemāk atradīsi lērumu recepšu pieliekamā krājumu tukšošanai.