Karsti mājas sacepumi garšīgam dienas noslēgumam

Sacepums ir ģeniāls ēdiens. Liec iekšā, ko vēlies, uzrīvē tik sieru un liec cepeškrāsnī. Kad virsiņa kļūst zeltaina un virtuvi piepilda brīnumjauks aromāts, skaidrs, ka pasaulē mierinošākais, garšīgākais un sildošākais ēdiens gatavs!

Sacepumu var pagatavot, šķiet, pilnīgi no visa. To var gatavot no visa veida dārzeņiem, tā ka, beigās sanāk gardums visās varavīksnes krāsās. Cepamformā var likt tikai makaronus ar krēmīgu siera mērcīti. Var pievērsties klasikai un gatavot kartupeļu biezputras un maltās gaļas sacepumu. Var gatavot sacepumu ar meža sēnēm, ar laša gabaliņiem, ar dažādiem sieriem, ar sulīgām desiņām… Īsts mājas ēdiens, kas sasilda, nomierina, iepriecina un vieno. Un nekur nav tik labi kā mājās, kur smaržo tikko no krāsns izņemts sacepums.