No saldējuma līdz marinādei – 24 receptes rabarberu laikam

Rabarbers tur, rabarbers šur, rabarbers visur! Protams, latviešu pavasara zīmols ir rabarberu plātsmaizes, bet šoreiz ļausim sulīgajam kātam izpausties citās receptēs.

Brīdī, kad zaļi sārtie, sulīgie kāti izlīduši no zemes un sasnieguši cienījamu garumu, kā arī zināmu briedumu, laiks tiem pārtapt gardos ēdienos! Bērnībā labākais našķis bija nograuzt zaļo kātu līdz pat lapai, bet lapu dāsni izbarot trušiem vai jēriem. Kad mute no skābuma bija jau sarāvusies čokurā, tad talkā tika saukts cukurtrauks – kāts pamērcēts cukurtraukā, un aiziet! Tiesa, ome bārās, jo cukurs no slapjā rabarbera kāta savēlās cietā kunkulī, dauzi kaut ar gaļas āmuru, taču tas mani un māsu neatturēja.

Rabarberu ķīselis un plātsmaizes bija klasiskais pavasara piedāvājums mūsmājās. Tagad pavasarī man uz Rīgu tiek sūtītas rabarberu grēdas, ko tikai plātsmaizēs nevar pārstrādāt – apnīk katru dienu ēst vienu un to pašu. Un tad jāņem talkā izdoma, interneta un pavārgrāmatu resursi, kā arī jānošpiko draugu rabarberu pārstrādāšanas metodes. Rabarberu sagatavošana ziemas krājumiem ir cits stāsts, šoreiz par tūlīt apēdamām lietām.

Kūkas, tartes un groziņi

Foto: Shutterstock

Rabarbers, pateicoties savam skābumam, ir ideāls kompanjons dažādām tartēm, kūkām un groziņiem. Tas ir lielisks arī brīdī, kad jāatbild par vizuālo izskatu – rabarberu kātus var izkārtot dažnedažādos rakstos, sastindzināt želejā. Bauda kā acīm, tā vēderam!

Krambli

Foto: Shutterstock

Sviesta drupačas, rabarberi, cukurs un garšvielas, kā arī karstumizturīgs trauks, tas ir viss, kas vajadzīgs! Britos dzimušais deserts ir gatavs!

Mafini un kēksiņi

Foto: Shutterstock

Rabarberus droši var likt klāt jebkur, kur tu pievienotu ābolus vai ogas. Ja gribas saldākus, tad iepriekš vēlams paturēt cukura marinādē, pirms pievienot mafiniem vai kēksiņiem.

Bulciņas un smalkmaizītes

Foto: Shutterstock

Vispār smalkmaizītes ir ļoti tuvas radinieces plātsmaizei, bet tās tomēr ir neatkarīgas dāmas ar savu smeķi. Tām var pievienot jau savārītus rabarberus (tad iegūsi saldāku baudu) vai svaigus– tad dominēs pirmatnējs skābumiņš.

Saldējums un zefīri

Foto: Shutterstock

Ja virtuvē jūties kā šefpavārs, tad , visticamāk, saldējums un zefīri ir ierasta lieta! Atliek tikai izvēlēties veidu un formu, kādā šoreiz pagatavot auksto našķi vai pufīgo kārumu. Protams, ar rabarberiem!

Atspirdzinājumi

Foto: Shutterstock

Rabarberu limonāde vai vienkārši ar rabarbieriem un piparmētru zariņiem bagātināts ūdens, ko gan vēl cilvēks var vēlēties tveicīgā pavasara dienā?

Ķīselis un uzpūtenis

Foto: Shutterstock

Ķīselis – bērnības garša un klasika, bagātināms ar klimpām, putukrējumu, manna putru vai bubertu, vai arī strebjams tāpat!

Gaišais gubu mākonis uzpūtenis ar aukstu pienu vai vaniļas mērci ir sīvs konkurents ķīselim.

Marinēšana

Foto: Shutterstock

Neba tikai kārumos noderīgs rabarbers. Tas ir izcils arī tad, kad runa ir par marinādēm. Un iemarinē šis zaļais kāts krietni labāk par citronu!

Lai gardas rabarberu dzīres!