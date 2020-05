Brīvdienu pankūkas ar gaisīgu maršmalovu pildījumu

0







plānās pankūkas plānās pankūkas maršmalovi maršmalovi

Sastāvdaļas plānās pankūkas plānās pankūkas maršmalovi maršmalovi

"Meitiņai dzimšanas dienā taisīju pankūku ballīti. Tā kā pa rokai bija pustukša maršmalovu paka, nolēmu tos izmantot pildījumam. Rezultāts izdevās pārsteidzoši labs, tādēļ nolēmu ar to padalīties. Karstumā uz pannas maršmalovi ātri vien izkūst, pārvēršoties čaganās, gaisīgās putās," stāsta receptes autore, mūsu lasītāja Līga.

Pagatavo savu iecienītāko plāno pankūku mīklu, piemēram, pēc šīs receptes norādījumiem.

Pannā uzkarsē 1 TK eļļas, ar kausiņu lej iekšā mīklu, izlīdzina pa visu pannu. Cep aptuveni minūti, tad apgriež.

Pankūkas vidū vienā līnijā blakus vienu otram liek 4-5 maršmalovus, ar koka vai silikona lāpstiņu pārloka tiem pāri pankūkas vienu malu, tad otru, veidojot rullīti. Apcep to 20 sekundes no vienas puses, tad apgriež un apbrūnina vēl 20 sekundes no otras puses.

Uzslidina uz šķīvja un bauda. Ja vēlas, pievieno svaigas ogas vai augļu gabaliņus, lai līdzsvarotu saldumu.

Lai labi garšo!