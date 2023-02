Brokastu sainītis ar omleti, salami un tomātiem

0 0







15 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Lai 2023. gads ir gads, kad netiek izlaistas nevienas brokastis. Un tieši šis vienā pannā pagatavojamais brokastu vraps ir viena no motivācijām, kas nepieciešama, lai no rīta izkāptu no gultas. Pat tad, kad miegs ņem virsroku. Šis ir patiešām viegli pagatavojams un ļoti garšīgs ēdiens.

Sākumā uz vidēji siltas nelielas pannas izkārto uz pusēm pārgrieztus ķirštomātiņus un salami desu. Vienam omletes vrapam izmantojām sešas salami ripiņas un trīs tomātiņus. Tā kā mūsu gadījumā salami desa bija ļoti trekna, eļļu neizmantojām. Bet citā reizē cepām vrapu ar doktordesu (iesakām labāk ar salami), tad gan vispirms uzsmidzinājām nedaudz olīveļļas.

Ļauj salami desas ripiņām un tomātiem nedaudz apcepties.

Pa to laiku bļodiņā iesit un kārtīgi sakuļ olas ar šķipsniņu sāli un pipariem. Var piebērt arī nedaudz persilādes (ja garšo!). Un, protams, svaigus, sīki sakapātus lociņus.

Olu maisījumu lej virsū apceptajai desai un tomātiem, lai tā vienmērīgi pārklātu pannas virsmu.

Foto: DELFI

Ļauj olai nedaudz pagatavoties (tas neaizņem daudz laika!), pēc tam liek virsū tortilju un piespiež, lai tā viegli pielīp.

Tortilju apgriež otrādi, lai tortiljas pankūka tagad būtu uz pannas pamatnes un olu kultenis būtu tai virsū. Varbūt vieglāk būs "uzslidināt" uz šķīvja, pēc tam ieslidināt atpakaļ pannā.

Pusi no tortiljas apber ar rīvēto sieru, uzliek vāku, lai tas izkūst.

Tortilju pārloka uz pusēm (saloka tā, lai izveidotos kā kabata) un voilā, brokastis gatavas!



Ja nepieciešama video formāta vizuālā instrukcija, tad izmanto šo video. Šeit gan receptes sastāvdaļas ir pavisam citas (paprika, mocarella un bekona šķēles), bet soļi un tortiljas pankūkas apmešana ir identiski.