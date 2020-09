Cepti āboli ar mandeļu skaidiņām un saldējumu

0 0







45 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas 13 gab. 13 gab. āboli āboli Pildījumam 100 g 100 g sviests sviests 5 ĒK 5 ĒK kviešu milti kviešu milti 6 ĒK 6 ĒK cukurs cukurs 1 TK 1 TK kanēlis kanēlis mandeļu skaidiņas mandeļu skaidiņas Pasniegšanai Saldējums Saldējums Piparmētras Piparmētras

Zaļo mauriņu dārzos pārklāj ābolu segas, tāpēc sārtvaidži jāliek lietā, spiežot sulu un gatavojot kārdinošus desertus. Šis ir debešķīgi aromātisks, viegli pagatavojams un gards deserts, kas piepildīs visu māju, liekot kārumniekiem uzreiz steigties uz virtuvi. Šī ir mana bērnības garša, kurā vēlos dalīties arī ar jums, lasītāji!

Deserta pagatavošanas princips ir gaužām vienkāršs, proti, jāizgrebj āboli, tie ar kaut ko jāpiepilda, tad jāliek krāsnī. Sarežģītākais vien ir pildījuma izdomāšana, jo to variācijas ir visdažādākās – biezpiena masa, drumstalas, apgrauzdētas auzu pārslas ar cukuru, siera kūkas pildījums, rozīnes, rieksti un ne tikai. Šoreiz ābolus pildīsim ar drumstalu masu.

Liek karsēties cepeškrāsni uz 200 grādiem.

Gatavo ābolu pildījumu – bļodā liek sviestu, kanēli, cukuru un miltus, visu saberž drumstalās. Trauku ieliek ledusskapī.

Pa to laiku ābolus nomazgā, nogriež tiem "cepurīti" un izgrebj sēklotni. Ja ābols mīksts, tad to lieliski var izgrebt ar tējkaroti vai spicu nazi. Svarīgi – ābola apakšējai daļai jāpaliek neskartai! Ja to izgrebsi – pildījums iztecēs pa visu trauku.

Ābolus kārto cepamtraukā (manā gadījumā tas bija lazanjas trauks), trauku nedaudz piepildīju ar ūdeni, lai āboli cepšanās laikā nepiedegtu pie trauka. Protams, šo soli var izlaist, ieklājot traukā cepampapīru.

Ābolus liek cepties 200 grādu temperatūrā vismaz 20 minūtes. Pēc tam ābolus aši no krāsns izņem, piepilda ar drumstalu masu, liek atkal cepties vismaz 10 minūtes ventilācijas režīmā. Ābolus izņem un pārkaisa ar mandeļu skaidiņām. Liek atkal cepeškrāsnī cepties vismaz 5 minūtes (līdz mandeļu skaidiņas apbrūninās).

Kārdinošo desertu izņem no cepeškrāsns, kārto uz trauka, pasniedz ar plombīra bumbām un atsvaidzinošu piparmētras lapiņu.

"Tasty" padoms: atceries, ka ir dažādas ābolu šķirnes, tāpēc ābolu cietības pakāpe atšķirsies! Cepšanas laikā ar irbulīti (vai zobu bakstāmo kociņu) noteikti pārbaudi, vai āboli ir mīksti. Ja viena ābolu šķirne izcepsies 30 minūšu laikā, tad citai būs nepieciešams ilgāks laiks. Receptē izmantotā ābolu šķirne ir 'Doč Melbi' – mīksti āboli, tāpēc cepšanās laiks bija ap 30 minūtēm.

"Tasty" padoms: āboli lieliski garšos ne tikai ar plombīra saldējumu, bet arī putukrējumu!

Lai labi garšo!