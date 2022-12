Cukuroto cepumu krēma siera kūka bez cepšanas

0 0







4 stundas Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Ja gadījies nopirkt "Speculosa" jeb cukuroto cepumu krēmu, bet negribas to vienkārši tāpat apēst ar karoti no burciņas, uz Ziemassvētkiem var pagatavot arī siera kūku! Elektrības rēķins no tā lielāks nekļūs, jo kūka nav jācep! Ļoti "ziemassvētcīga" garša – kaut kas pa vidu starp gotiņkonfektēm un piparkūkām!

Cepumus sasmalcina un sajauc ar izkausētu sviestu. Masu liek 24 cm diametra pannā, izlīdzina un kārtīgi pieplacina. Liek pannu ledusskapī atdzesēties.

Želatīnu pārlej ar vēsu ūdeni un ļauj uzbriest.

Tikmēr gatavo kūkas krēmu: krēmsieram pieber cukuru un kārtīgi visu sakuļ. Pievieno cepumu krēmu un vēlreiz kārtīgi sakuļ. Pievieno saldo krējumu un masu kuļ, līdz tā sabiezē.

Uzbriedināto želatīnu izkausē karstā ūdens peldē. Pievieno želatīnam nedaudz sagatavotās siera masas, kārtīgi samaisa un visu ieputo masā.

Siera masu pārlej kūkas pamatnei un liek kūku ledusskapī atdzesēties uz nakti.

Kad kūka sastingusi, dekorē to ar kausētu cepumu krēmu (es liku krēma burciņu mikroviļņu krāsnī uz 30 sekundēm) un ogām.

Lai labi garšo!