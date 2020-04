Foto recepte: Lieldienu zaķīši no ātrās biezpiena mīklas

5.0000 1







1 stunda Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Lieldienas vairs nav aiz kalniem, tādēļ jāsāk domāt par svētku tematikā ieturētiem našķiem. Lieldienu zaķus no biezpiena mīklas vari gatavot kopā ar mazākajiem ģimenes locekļiem – mīkla ir ērti veidojama, tā nav jāraudzē un no tās gatavotie izstrādājumi krāsnī kļūst skaisti pufīgi. Recepti iesaka garšīgā "Instagram" konta love to cook autore Veronika Ļevša.

Sakarsē krāsnī līdz 200 grādiem.

Visas mīklas sastāvdaļas liek bļodā un samīca viendabīgā masā.

Ja mīkla ir lipīga, pievieno vēl nedaudz miltus pēc nepieciešamības.

No mīklas veido zaķīšus.

Foto: Veronika Ļevša

Pamatam sarullē mīklas "desiņu" gliemeža formā. Zaķa galvai no mīklas izveido ovālu plācenīti, no kura ar asu nazi izgriež trīsstūri. Izgriezto trīsstūri saveļot bumbiņā, veido zaķa asti. Rozīnes iespiež mīklā, veidojot zaķa acis. Tā turpina, līdz visa mīkla izmantota.

Foto: Veronika Ļevša

Sagatavotos zaķus liek uz plāts, kas izklāta ar cepamo papīru, pārziež ar sakultu olu un cep 10-12 minūtes līdz zeltainam brūnumam.

Lai labi garšo!