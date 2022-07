Fotorecepte: kafija ar apelsīnu sulu laiskiem brīvdienu rītiem

0 0







10 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Loading... Sastāvdaļas pēc garšas pēc garšas espreso espreso pēc garšas pēc garšas svaigi spiesta apelsīna sula svaigi spiesta apelsīna sula

Kafija, kas pēdejos gados ir īsta interneta zvaigzne, ātri un vienkārši pagatavojama mājās. Vajadzēs kafiju un apelsīnus. Tieši tik vienkārši! Dīvaina kombinācija? Kā tas garšo? Nepamēģināsi - neuzzināsi!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“Delfi” fotoredaktors Kārlis Dambrāns prot pat visskumjāko salātlapu nofotogrāfēt tā, ka tā kļūst par iekārojamāko uzkodu, un izsalkušam viņa ēdiena foto labāk neskatīties – var ar siekalām aizrīties.

Viņš pats apgalvo, ka virtuvē nemēdz bieži rosīties. “Saldēti pelmeņi un pannā ceptas karstmaizes, esmu uzcepis arī siera kūku,” tā savu mājas virtuves šefpavāra karjeru raksturo Kārlis. Taču dažkārt ir tā, ka viņš ierauga recepti un saprot, ka jāpamēģina. Tā notika arī ar kafiju, kas bagātināta ar apelsīnu sulu.

Kārlis dalās pieredzē: “Viss sākās ar “Tiktoku”. Mūsdienās jau viss sākas ar to! Tas bija pirms kāda pusgada. Varbūt pirms gada. Vai diviem. Kas to šajā laikā vairs atceras. Taču tas bija kārtējais – “es ieraudzīju, man bija jāpamēģina, un es biju šokā “ video. Tas čalis, kurš tur mēģināja to kafiju gatavot, beidza video uz pozitīvas nots. Tas man lika saausīties un pierakstīt telefona piezīmēs – izmēģināt kafiju ar apelsīnu sulu. Beidzot klāt bija tā diena! Bija gana silts, lai gribētos no rīta krāmēties ar “sarežģītām brokastīm”.