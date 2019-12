Gardie pelmeņi ar turku zirņu un burkānu pildījumu

"Ir tāds teiciens – acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Par pelmeņiem runājot, nobijušās bija gan manas acis, gan rokas, un, ja ne lasītājas aicinājums ielikt blogā pelmeņu recepti, es tā arī turpinātu baidīties un domāt, ka šis nu gan ir viens neprātīgi grūts ēdiens. Nu, nav, izrādās, ka tiešām nav. Es ļoti lepojos gan ar to, kā man izdevās mīkla, gan pildījums. To, starp citu, izdomāju un pagatavoju kā pirmo no vairākiem pildījumiem, un pagaidām tas ir palicis nepārspēts. Vārdu sakot, ja arī tev no pelmeņa bail, atroti džempera piedurknes un ej uz virtuvi, tur tevi gaida negaidīta veiksme," atklāj bloga "Ēdamzāle" autore Maruta Rampāne, iedvesmojot piedalīties janvāra izaicinājumā "Neapēd zemeslodi!".

Gatavo mīklu. Bļodā ieber miltus, vidū izveido dobīti, tur ielej eļļu un, kārtīgi maisot, pamazām pievieno karsto ūdeni. Būtu jāizveidojas mīklas pikucim. Ja tāds neveidojas un mīkla neturas kopā, pielej vēl nedaudz ūdens, savukārt, ja mīkla ir ķepīga, pievieno vēl nedaudz miltu.

Mīklu izņem no bļodas un kārtīgi mīca ar rokām apmēram 5 minūtes.

Ieliek mīklu bļodiņā un pārklāj ar dvielīti vai vāciņu, var arī ielikt aiztaisāmā maisiņā – galvenais, lai mīkla neapkalst. Noliek mīklu maliņā uz vismaz 20-30 minūtēm.

Pa to laiku sagatavo pildījumu. Turku zirņus saspaida ar dakšiņu vai kartupeļu stampiņu. Vēlams neizmantot blenderi, jo tad pildījumam būs cita tekstūra.

Pievieno turku zirņiem visas atlikušās sastāvdaļas un samaisa. Vēlams atstāt uz kādu stundiņu ievilkties, tad būs garšīgāk.

Veido pelmeņus. Mīklai pa šo laiku būtu jābūt kļuvušai mīkstākai, tāpēc ar to būs vieglāk strādāt. Mīklu nedaudz pamīca.

Uzkaisa uz virsmas nedaudz miltu un izrullē mīklu pēc iespējas plānu.

Ar glāzi izspiež aplīšus, tos ar pirkstiem nedaudz pastaipa, liek vidū apmēram tējkaroti pildījuma un rūpīgi aizlipina pelmeni ciet.

Liek verdošā ūdenī vai buljonā un vāra, līdz tie gatavi, vai apcep rapšu eļļā vidējā temperatūrā, līdz zeltaini brūni.

Piezīmes:

Jaunās rīves atšķiras no vecajām ar rupjāku rupjo rīvējumu. Ja arī tev ir tāda rīve un burkānu strēmelītes izdodas garas un biezas, iesaku tās mazliet sakapāt ar nazi, citādi burkāni pietiekami neizkarsēsies un pildījumā dominēs.

Ja gatavosi vienu porciju mīklas, pildījums paliks pāri. Pievieno tam nedaudz eļļas vai majonēzes un būs garšīgi salāti.

Ja pagatavosi divas porcijas mīklas un neizvārītie/neizceptie pelmeņi paliks pāri, liec tos izklaidus uz šķīvja, saldētavā iekšā, un, kad tie sasaluši, liec kastītēs atpakaļ saldētavā un būsi sagatavojis sev pusfabrikātus ātrām vakariņām.

Idejas citiem pildījumiem – sojas mērcē apcepti baklažāni, sēnes, kāposti, štovēti kāposti, tofu un dūmu aromāts.

Starp citu, šie pelmeņi aizdomīgi garšo pēc bērnības pelmeņiem, un es pat nemāku pateikt, kāpēc, bet ir ļoti labi.



Lai labi garšo!