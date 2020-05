Izcilā kūka 'Rabarberu pasaka'

1.0000 1







1 stunda10 minūtes 12 porcijas - + Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Vieglas mandeļu notis biskvīta pamatnē, sulīgs pildījums ar rabarberu-citrona miziņas saspēli un gaisīgās meringa putas veido pasakainu garšu kombināciju. Bauda katrā kumosā ir garantēta!

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem. Ieziež veidni ar sviestu.

Gabaliņos sagrieztos rabarberus ber bļodā, pievieno 2 ĒK cukura, samaisa un atstāj uz 20 minūtēm atsuloties.

Nokāš rabarberus caurdurī (sīrupu neizlej, bet, pievienojot ūdeni vai gāzēto ūdeni, izmanto limonādes pagatavošanai) un nosausina lieko mitrumu, izmantojot dvieli.

Bļodā samaisa miltus ar mandeļu mitiem, sāli un cepamo pulveri.

Citā bļodā sakuļ sviestu ar 150 gramiem cukura gaišā, krēmīgā masā. Pa vienai pievieno un iekuļ olas, tad pievieno un iekuļ vaniļas ekstraktu. Pa daļām ber klāt un iemaisa miltu maisījumu.

Mīklu liek veidnē un ar silikona lāpstiņu izlīdzina. Virsū ber nosausinātos rabarberus, kas samaisīti ar rīvētu citrona miziņu, izlīdzina un cep aptuveni 20 minūtes.

Kamēr kūka cepas, sausā, tīrā bļodā liek olu baltumus un kuļ līdz gaisīgām putām, tad pievieno šķipsnu sāls, citronu sulu un turpina kult, līdz putas kļūst stingrākas. Tad pa daļām pievieno un iekuļ atlikušo cukuru, līdz putas ir stingras, spīdīgas un nekrīt ārā no otrādi apgāztas bļodas.

Izņem kūku no krāsns, liek olu baltumu masu virs rabarberiem, izlīdzina un cep vēl 15 minūtes, līdz meringa putas ir viegli zeltainas.

Izņem kūku no krāsns un pilnīgi atdzesē, neizņemot no formās. Tad ar asu nazi apgriež apkārt formas malai, lai atdalītu kūku no tās, uzmanīgi noņem formas malu.

Griež kūku šķēlēs un bauda.

Lai labi garšo!