Kabacis ar čili

3.0000 3







1 stunda

Loading... Sastāvdaļas 3 kg 3 kg kabači kabači 4 gab. 4 gab. sarkanā paprika sarkanā paprika 3 gab. 3 gab. čili pipari čili pipari 100 g 100 g ķiploki ķiploki 1 l 1 l tomātu mērce tomātu mērce 1 glāze 1 glāze cukurs cukurs 1 glāze 1 glāze eļļa eļļa 1 glāze 1 glāze etiķis 9% etiķis 9% 2 ĒK 2 ĒK sāls sāls

Stādu audzētāji Stādu laboratorija ražas laiku pavada ar cimdiem rokās – ne jau tāpēc, ka būtu baltrocīši. Ir ienācies asais pipars "Poseidon"! Un tam bez cimdiem labāk netuvoties. Taču, satiekoties vienā burciņā ar kabaci, šis čili atmaigst. Rezultāts joprojām ir gana ugunīgs, bet ļoti, ļoti garšīgs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Maija no "Stādu laboratorijas" stāsta, ka ""Poseidon" ir agrīna aso piparu šķirne, piemērota kā audzēšanai siltumnīcā, tā arī uz lauka. Tie ir neliela izmēra, kad nogatavojušies – spilgti sarkani, asi. Lietojot kā garšvielu, tos var glabāt nesagrieztus jebkurā nogatavināšanas posmā. Čili var lieto mērcēs, zupās un citos ēdienos, kā arī marinādēs un konservēšanā.

Par to, kā mājās izkaltēt čili, vari izlasīt šeit.

Foto: Stādu laboratorija

"Stādu laboratorija" skaidro: jo lielāks čili pipars, jo maigāks. Tā kā "Poseidon" pipari ir salīdzinoši nelieli, uzreiz skaidrs – tie ir no asā gala.

Interesanti, ka gan saldie pipari, gan asie čili nāk no vienas - Capsicum ģints. Čili piparam asumu piešķir kapsaicīns – viela, kas vislielākajā koncentrācijā ir tieši piparu sēklās un membrānās. Ne vārot, ne cepot, ne saldējot kapsaicīna iedarbību nevar mazināt, bet, izņemot sēklotni un izgriežot gaišās membrānas, čili asumu var nedaudz atmaidzināt. Lai izvairītos no nepatīkamām sajūtām, apstrādājot kā pašu augu, tā arī augļus ieteicams lietot cimdus un nepieļaut čili sulas nonākšanu acīs un uz gļotādām.

Lietojot mērenās devās, čili pipars ir lielisks C, A un E vitamīna avots, tā sastāvā ir arī magnijs, dzelzs, beta karotīns, folijskābe un kālijs. Tas stimulē kuņģa darbību un paātrina vielmaiņu, paplašina asinsvadus.

Receptē norādīti trīs čili - šai receptei tas ir tāds optimāls daudzums mēreni pikantam galaproduktam. Var pievienot vairāk vai mazāk, atkarībā no savām simpātijām pret ēdiena asumu.

Kabačus nomizo, ja ir palielas sēklas, tās izņem, sagriež kabaci plānās (ap 2mm) šķēlītēs.

Papriku sagriež nelielos gabaliņos.

Čili un ķiploku samaļ vai sīki sagriež.

Liek visu katlā, pievieno eļļu, tomātu mērci, sāli un cukuru.

Vāra 40 minūtes, 15minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno etiķi.

No receptē minētā daudzuma sanāks desmit 0.5l burciņas.