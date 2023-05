Liellopa filejas steiki ar garnelēm ķiplokos jeb 'surf and turf'

0 0







30 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Klasisks amerikāņu ēdiens, kas savu popularitāti piedzīvoja 1960. gados – liellopa filejas steiki, kas papildināti ar jūras veltēm, visbiežāk lobstera asti, lielajām tīģergarnelēm vai jūras ķemmītēm, vēsta "Taste Atlas". Lai gan nav īsti skaidrs, no kurienes radies "surf and turf" nosaukums (sērfošana jūras veltēm un velēna liellopam?), šis ēdiens savulaik iepriecinājis bagāto vidusslāni dažādos restorānus, piemēram, rotējošajā "Adatas acs" ("Eye of the Needle", vēlāk "SkyCity") restorānā Sietlā, ASV, kas aizņēma telpas "Space Needle" skatu tornī. Klasisko kombināciju – liellopu, garneles un ķiploku sviesta garšu – vērts pamēģināt pagatavot arī pašiem.

Ķiploka daiviņas smalki sakapā un apcep sakarsētā pannā, līdz tās apbrūnējušas. Izņem no pannas, nedaudz atdzesē un kopā ar ļoti smalki sakapātiem pētersīļiem iemaisa sviestā. Sviestu ievieto ledusskapī atdzist, kamēr gatavo pārējo. Pētersīļu vietā var izmantot kādu citu garšaugu, piemēram, timiānu.

Svaigās steika šķēles un tīģergarneles (tām jābūt iztīrītām) apslaka ar olīveļļu, apkaisa ar sāli un pipariem.

Uzkarsē grilpannu un vispirms cep steikus – tos no katras puses grilē aptuveni 4 minūtes (vai pāris minūtes ilgāk, ja steiku gribas labi ceptu). Kad steiki apbrūnināti, noņem no pannas, liek šķīvī un pārklāj ar foliju, lai tie būtu siltumā.

Tikmēr apcep garneles – tas grilpannā cep 2 minūtes no katras puses, līdz no gaiši pelēkām tās kļuvušas pasteļrozā.

Kārto steiku uz šķīvjiem. Virsū steikam liek ķiploku sviesta piciņu, bet virs tās izkārto garneles.

"Surf and turf" liellopa steikus pasniedz ar apceptiem dārzeņiem, kraukšķīgiem kartupeļiem frī vai dārzeņu salātiem.

"Tasty" padoms: droši vari gatavot šo ēdienu arī uz grila!

Lai labi garšo!