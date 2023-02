Recepte no grāmatas: Lolitas Neimanes mazkaloriju kartupeļu un tomātu sacepums

0 0







Kartupelis, tomāts, ola – trīs draugi, kārtu pa kārtai likti un pārlieti ar jogurtu, savienojas vienā siltā sacepumā. Pasniedz vēl siltu ar kādu šķipsnu sakapātu garšaugu, lai smaržīgāk un gardāk!

Šīs nedēļas sērijā no rubrikas "Recepte no grāmatas" galvenais varonis ir sacepums. Bet ne gluži ierasti trekns ar krietnu siera kārtu, bet gan no dažām vienkāršām sastāvdaļām. Un neticēsiet – diētisks! Kāpēc tāds? Jo šoreiz rokās nonākusi maza un 20 gadus sena pavārgrāmata, kurā receptes apkopojusi leģendārā dietoloģe Lolita Neimane. "Mazkaloriju virtuve" (apgāds "Jumava", 2003) sevī paslēpusi to, ko nosaukums saka priekšā – mazkaloriju receptes tiem, kas vēlas uzturēt sevi formā vai veselīgāk ēst.

Mazās grāmatiņas ievadā Neimane apraksta, kāpēc sekot līdzi uzņemto tauku daudzumam, ka ēst veselīgi nenozīmē no kaut kā atteikties. Tāpat autore iesaka atstāt vietu brīvai improvizācijai, ko ņemu vērā arī es, izvēloties gatavot kartupeļu un tomātu sacepumu. Klusi pakrūtē vīd pārliecība, ka Neimanes receptēm jāuzticas – tas slēpjas bērnības atmiņās, jo tiem, kas spilgti atceras 2000. gadu sākumu, 21. gs. pirmajā desmitgadē Lolita Neimane bija veselīga uztura ikona, kas par to regulāri stāstīja televīzijā un presē.

Atpakaļ pie gatavošanas! Lai gan grāmatā nodrukātajā receptē sastāvdaļas paredzētas divām personām, atļāvos teju reizināt ar divi un pielāgot standarta stikla cepeštrauka lielumam, tāpēc no šeit rakstītā sastāvdaļu daudzuma sanāks sacepums četru cilvēku ģimenei.

Iepriekš novāra kartupeļus ar visu mizu, lai tie būtu teju, teju mīksti. Arī olas novāra.

Kartupeļus un olas nomizo. Kartupeļus, tomātus un olas sagriež aptuveni vienāda biezuma ripiņās.

Ņem sacepuma veidni, izklāj ar cepampapīru vai mazdrusciņ ietauko trauka dibenu. Kārto sastāvdaļas – vispirms kartupeļus, tad tomātus, tad olas. Pēc tam virsū atkal kartupeļus un tomātus. Starp kārtām var uzbērt mazliet sāli un piparus.

Jogurtu samaisa ar sāli un pipariem, pārlej sacepuma masai.

Visam virsū uzkaisa rīvmaizi un uzliek mazas sviesta piciņas.

Liek uzkarsētā cepeškrāsnī (līdz 180 grādiem ar ventilatoru) un cep aptuveni pusstundu, līdz jogurts kļuvis gaiši dzeltens.

Pasniedz ar pārkaisītiem zaļumiem.

Sacepums gatavs! Jāsaka gan, jau brīdī, kad paralēli katliņos vārīju kartupeļus un olas, aizdomājos, ka krietni veiglāk sacepumu ir gatavot no "jēlām" sastāvdaļām un ļaut visu paveikt cepeškrāsnij. Bet nekas, jāpamēģina arī šāds variants!

Rezultāts ir vienkāršs un garšīgs. Mūsmāju ieteikums ir paeksperimentēt ar sastāvdaļām un piešaut klāt starp kārtām kādu kaltēto garšvielu, piemēram, raudeni, kas piestāv tomātiem. Un vēl – šāda veida sacepums, kurā paslēptas jau izvārītas olas, būs ideāls variants, kā notiesāt pēc Lieldienu kaujām palikušo! Tāpēc pieglabājiet sev recepti, noderēs aprīlī!