Recepte no grāmatas: sojas mērcē marinētas gailenes ar upenēm un jaunajiem kartupeļiem

Un ideju ir ļoti daudz un varenas: cūku pupas ar krējumu, bietes melnajā balzamā, burkānu buberts, sīpolu zupa ar trusi, ezera vēži ar zaķkāpostiem, karstās avenes ar āboliņu. Tā varētu turpināt bezgalīgi.

Foto: DELFI

Mana izvēle ir atbilstoša sezonai – sojas mērcē marinētas gailenes ar upenēm. Visas sastāvdaļas man ir, nekas klāt nav jāpērk, tad tik uz priekšu!

Receptē sastāvdaļām mērvienības dažādas – kā grami, tā saujas, bet dažām to nav nemaz. Atceramies, ka tā ir sajūtu pavārgrāmata. Receptē esmu norādījusi daudzumu, ko pievienoju es. No sastāvdaļu saraksta pazuduši kartupeļi, kas pēkšņi receptē parādās gatavošanas gaitā! Sajūtu pavārgrāmata! Ak, jel, es saprotu Mārtiņu, man arī bieži tā gadās un labi, ka ir kolēģi, kas pārlasa pirms publicēšanas! Taču gatavošana jau laikam ir tāda liela improvizācija. Taču pēc šīs grāmatas nevajadzētu gatavot, ja dara to pirmo reizi.

To, vai kartupeļi zaļi, vārīti, ripiņās vai salmiņos sagriezti, grāmata arī noklusē. Arī bilde daudz ko nepastāsta. Talkā saucu vecāko dēlu, kam gatavot patīk, lai viņš iztulko un iesaka, ko pavārs domājis. Kopā izspriežam, ka taisīs jaunos kartupeļus plānās šķēlītēs. Savukārt jaunākajam dēlam šī ir kļuvusi par mīļāko pavārgrāmatu, jo "tur visu ēd ārā! Un virtuve ir ārā! Tā ir liela piknika grāmata!" Viņš ir sajūsmā par ēdienu fotogrāfijām un pasniegšanas veidu, kas krietni atšķiras no bērnudārzā un mājās redzētā. Viņš rāda uz oglēm uzliktas kāpostu lapas, kas kalpo par šķīvjiem, un dažādus dārzeņus ar sēnēm tur iekšā un ir gatavs tādus gatavot un piedevām vēl ēst! Šī grāmata varētu būt kā palīgs vecākiem, kas grib, lai bērns ēd daudzveidīgi. Viss atkarīgs no pasniegšanas veida!

Jaunos kartupeļus noskalo un sagriež ļoti plānās šķēlītēs.

Gailenes pārlej ar sojas mērci.

Sīpolu sašķēlē pusgredzenos. Sīpollokus sagriež slīpos gredzenos.

Lokus un sīpolus iemaisa gailenēs. Pievieno kartupeļus un visu samaisa.

Pannā izkausē sviestu un liek cepties sēņu – kartupeļu – sīpolu maisījumu. Ja gatavo uz grila vai cepeškrāsnī, tad maisījumu liek uz sekla, karstumizturīga trauka un apliek ar sviesta pikučiem.

Cep 15 minūtes, līdz kartupeļi gatavi.

Dažas minūtes pirms gatavības uzber upenes un izmaisa.

Kad gatavs, pārrīvē ar labi kūstošo sieru (šajā receptē tas ir čeders).

Pasniedz karstu!

Foto: DELFI

Ja jau sajūtu pavārgrāmata, tad improvizēt nolemju arī es – gatavot nevis uz grila vai cepeškrāsnī , bet pannā.

Kāds rezultāts? Varen sātīgs! Mans lielākais garšas prieks ir upenes, kas nav manas mīļākās ogas, bet šeit tās ir vienkārši perfektas. Labākā gaileņu un kartupeļu garšviela! Nopietni! Pamēģiniet. Es gan tās neliku virsū pēc pagatavošanas, bet pāris minūtes pirms tās, ļaujot pasautēties. Un kartupeļus šķēlētu uz mandolīnas rīves, lai plānāki, vai sagrieztu salmiņos.

Lieliska recepte gaileņu laikam, kad ierastā gaileņu mērce apnikusi!