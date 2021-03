Vienkāršie un garšā neatkārtojamie ķimeņu kliņģerīši

4.0000 1







1 stunda10 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 0.5 l 0.5 l piens piens šķipsna šķipsna sāls sāls 0.5 ĒK 0.5 ĒK sausais raugs sausais raugs šķipsna šķipsna cukurs cukurs 100 g 100 g eļļa eļļa 500 g 500 g milti milti ķimenes ķimenes sāls pārslas sāls pārslas 2 ĒK 2 ĒK sviests sviests 1 gab. 1 gab. ola ola

Šādus gardumus prata radīt jau mūsu vecmāmiņas. Vien nepieciešamas iemaņas rauga mīklas pagatavošanā un laiks ķerties pie cepšanas. Viegli uztaisāmie kliņģerīši, visticamāk, pazudīs no šķīvja vēl karsti, tikko izņemti no krāsns. Jo garšas burvība ir to vienkāršībā. Recepti iesaka gardēde Alda Spigovska.

Pienu uzsildi, pievieno sāli, daļu miltus un atdzīvinātu raugu.

Kad mīkla sāk rūgt, pievieno eļļu, cukuru, miltus un mīci, līdz tā vairs nelīp pie rokām.

Ļauj mīklai uzrūgt.

Tad mīklu izveltnē.

Divas trešdaļas plāksnes apzied ar sviestu, pārloki neapziesto daļu līdz pusei, tad pārloki atlikušo.

Griez strēmelēs, savirpini, savieno galus un liec uz pannas.

Ļauj vēlreiz uzrūgt.

Apsmērē ar sakultu olu, pārkaisi ar ķimenēm un sāls pārslām.

Cep 220 grādos sakarsētā cepeškrāsnī aptuveni 15 minūtes, līdz kliņģerīši kļūst zeltaini.

Lai labi garšo!