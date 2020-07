Pēdējos gados pārdzīvojam, ka Latvijas lauki un reģioni palēnām kļūst arvien tukšāki un tukšāki, vienlaikus cilvēkiem, kuri patiesi vēlas savu ģimenes ligzdiņu vīt ārpus Rīgas, bieži nākas saskarties ar vilšanos un noraidījumu. Šī iemesla dēļ daži pat izvēlas savu mājokli meklēt citās ārēs – ārpus Latvijas. Skaidrojam, kāpēc ir tik sarežģīti un nereti pat neiespējami nokārtot hipotekāro kredītu nekustamā īpašuma iegādei ārpus Rīgas.

Mājokļa iegāde, šķiet, ir viens no dzīves nopietnākajiem lēmumiem. Skaidrs, ka tiem, kuri īpašumu var iegādāties, neņemot hipotekāro kredītu, ir ļoti paveicies, taču sakrāt tik lielu summu izdodas vien retajiem. Pārējiem "mirstīgajiem" nākas meklēt iespējas aizņemties. Arī Emīls (vārds mainīts) atklāj, ka pirms diviem gadiem ar ģimeni vēlējies iegādāties jaunbūvi aptuveni četrus kilometros no Valkas. Viņam kredīta ņemšanas procesā nācās saskarties ar vairākām problēmām. Lai vispār varētu pretendēt uz kredīta saņemšanu, bija nepieciešams veikt īpašuma nākotnes vērtējumu jeb noskaidrot, kāda būs tā vērtība pēc mājas uzcelšanas. "Samaksājām naudiņu, vērtējumu veicām caur "Latio". 90 000 eiro – tas bija maksimālais, ko viņi varēja izspiest. Tajā pašā laikā tāme – cik mums jāiegulda īpašumā, lai varētu tajā dzīvot –, bija 140 000 eiro," stāsta Emīls.

Ģimene apspriedās un izdomāja, kur varētu iegūt līdzekļus starpības nosegšanai. Par spīti vērtējumam bankas pārstāvis Emīlu informēja, ka tik liela nekustamā īpašuma vērtība Valkā nevar būt. "Mums piedāvāja, ja nemaldos, līdz 60 000 eiro kredītu, ja ceļam māju no jauna. Sapratām, ka mums kaut kur ir jādabū 80 000, un tas īsti neies cauri. Tad mēs to domu atmetām. Sākām iet uz vienu banku, uz otru. Bijām "Swedbank", "SEB", "Luminor" un "Citadelē". Trīs mēnešu garumā sapratām, ka Valkā varam dabūt maksimums 30 000 mājas iegādei. Labu malkas šķūni mūsdienās var iegādāties par to summu, nevis māju," stāsta Emīls.

Meklējot risinājumu, ģimene nonākusi līdz idejai apskatīt īpašumus Igaunijas pusē, jo Emīla sievai kaimiņvalstī ir uzturēšanās atļauja. Emīls stāsta, ka viņa un sievas kopējie ienākumi ir aptuveni 3000 eiro mēnesī. Latvijā viņiem piedāvāja kredītu 30 000 eiro apmērā, taču Igaunijā līdz pat 250 000 eiro mājas iegādei. "Sapratām, ka Valka un Latvija mums vispār ir jāizslēdz no sava redzesloka, un jāmeklē Igaunijā," atzīst vīrietis. Vienlaikus viņš piebilst – ir jāņem vērā tas, ka Igaunijā nekustamais īpašums ir divas, trīs reizes dārgāks.