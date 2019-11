Dizainere ieskicē iemeslus, kāpēc interjerā nevajag baidīties no melnās krāsas

Parasti mājokļa interjerā dominē košie toņi vai mierīgie pasteļtoņi, bet mazāk redzam tumšās krāsas, piemēram, melno, tumši zilo vai pelēko. Kā drosmīgo melno krāsu izmantot savā mājokļa interjerā un kāpēc to vispār vērts iekļaut, padomos dalās interjera dizainere un interneta veikala "220.lv" eksperte Inese Jansone.

Dizainere mudina nebaidīties no melnās krāsas izmantošanas, jo to mājoklī var izmantot teju visās telpās. Varbūt vienīgais izņēmums būs bērnistaba, bet, kā norāda dizainere, mūsdienās pat šo telpu bieži vien iekārto tumšos toņos. Visbiežāk melno krāsu cilvēki izvēlas iekļaut tādās telpās kā viesistaba, virtuve, guļamistaba un vannas istaba. Kā atgādina Jansone, melnais tonis ir ļoti intensīvs, tāpēc to nav ieteicams izmantot vienu pašu, bet gan kombinācijā ar citiem toņiem.

Melnā krāsa vienmēr ir modē



Kā norāda Jansone, cilvēki interjerā melno krāsu bieži vien izvēlas, jo tā nekad neizies no modes - tā telpai piešķir eleganci un noslēpumainību. Interjerā melnā krāsa tiek pielietota dažādi - visbiežāk tiek izmantotas melnas krāsas mēbeles (galdi, plaukti, dīvāni un krēsli), savukārt sienu apdarē tiek izvēlētas melnas akcentsienas, melnas flīzes vai fototapetes. Dizainere atklāj, ka reizēs, kad esošo mēbeli, kuras krāsa vairs interjerā neiederas un gribas ar kaut ko aizstāt, dažkārt pārkrāso citā krāsā vai tonī, jo tādā veidā ne vien var pagarināt mēbeles mūžu, bet arī var piešķirt telpai jaunu elpu. Kā liecina dizaineres novērojumi, vienas no iecienītākajām melnās krāsas mēbelēm viesistabā ir korpusa mēbeles, kuras visbiežāk tiek lietotas TV zonā apvienojumā ar gaišiem dekoriem.

Melno akcentu nozīmīgums telpā

Dizainere mudina interjera plānošanas laikā neaizmirst arī par mazajiem melnās krāsas akcentiem, piemēram, dīvāna spilveniem, maziem sienas plauktiņiem un citiem dekoriem. Viņa skaidro, ka arī šādu interjeru priekšmetu izvēle var ļoti ietekmēt kopējo skatu, ja kāda no sienām ir melna. Kā atgādina Jansone, tikpat svarīga loma interjerā ir arī sienas dekoriem (spoguļiem vai mākslas darbiem), jo melnā krāsa tikai pastiprināti izcels dekorus. Dizainere aicina ņemt vērā svarīgu lietu –melno sienu telpā noteikti nevajadzētu atstāt pilnībā brīvu un neaizklātu, jo tas var radīt pārāk smagnēju iespaidu.

Interjerā nevajadzētu aizmirst arī par paklāju, kas ir spilgts interjera elements telpā, bet nereti tas tiek piemirsts. Kā norāda Jansone, paklāji mēdz sagādāt neērtības to kopšanas dēļ, tomēr, izvēloties pareizo toni, no liekiem pūliņiem varēs izvairīties, turklāt paklāju cenas ir samērā demokrātiskas. Melnās krāsas faniem viņa iesaka izvēlēties paklājus kombinācijā ar citas krāsas toņiem.

Telpā rada industriālā dizaina noskaņu

Kā atklāj Jansone, viens no šī brīža trendiem ir metāla objekti, kas telpā rada industriālā dizaina noskaņu. Viņa secina, ka šī jaunā koncepta projekti vienmēr ļoti eleganti izskatīsies apvienojumā ar melnās krāsas elementiem. Tie var būt ne tikai ēdamgaldi un kafijas galdiņi, bet arī dažādi metāliskie plaukti vai gaismas ķermeņi.

Melnie toņi var arī telpā radīt pretēju efektu – pazudīs mājīguma noskaņa, jo tumšo vai melno elementu toņi mazāk atstaros gaismu, tāpēc dizainere mudina padomāt par mākslīgo apgaismojumu. Lieliska alternatīva tam dizaineres ieskatā ir melnās metāla un misiņa lampas, kas telpas interjeram piešķirs zināmu "odziņu".

Izceļ melnās krāsas mēbeles

Interjera eksperte norāda, ka melnai krāsai piestāv visi krāsu toņi, tāpēc, lai nerādītu pārāk tumšas noskaņas, melno sienu var izvēlēties kā akcentsienu, bet pārējās sienas nokrāsot baltā vai citas krāsas gaišā tonī. Savukārt interjeru var papildināt ar spilgtas krāsas dīvānu, kas izcelsies. Viņa mudina izvēlēties kaut vai samta dīvānu, jo tieši samts vienmēr interjerā izskatīsies dārgi. Kā skaidro dizainere, melna fona gadījumā krāsains dīvāns nevienam neradīs drūmu noskaņu, bet gan veidos kontrastu un izsmalcinātību. Turklāt šāda interjera rezultātā veidojas dramatiska, bet tajā pašā laikā aicinoša mājas siltuma sajūta.