No taukaina režģa līdz smakas likvidēšanai – viss par cepeškrāsns tīrīšanu

Cepeškrāsns ir lielisks palīgs virtuvē, jo tajā top dažādi gardumi – sākot no sulīgiem gaļas cepešiem līdz pat nepārspējami gardām kūkām. Pēc kārtīgas cepšanas arī nepieciešama tikpat jaudīga ierīces uzkopšana, tāpēc "Tava Māja" ir sarūpējusi padomus par šīs elektroierīces tīrīšanu.

"Tava Māja" rakstu krājumā atradīsi ne tikai padomus par tīrības atgūšanu ar taukiem aplipušām restēm, pannām, bet arī knifiņus stiklu uzpucēšanā. Vērtīgus padomus uzzināsi arī no ekspertiem, kā arī porāla "Cālis" foruma aktīvistiem. Šajā rakstā vari izlasīt tautas padomus, kā vislabāk iztīrīt cepeškrāsni.

Cepeškrāsni varēsi iztīrīt ne tikai ar veikalā pieejamajiem tīrīšanas līdzekļiem, bet arī ar produktiem, kas teju vienmēr ir virtuves skapītī – sāli, dzeramo sodu un ūdeni. Piemēram, kad cepeškrāsnī notek tauki vai ēdiens nokrīt uz pamatnes un piedeg, pārber to ar sāli. Tas palīdzēs likvidēt deguma smaku, kā arī neļaus taukiem turpināt degt. Savukārt dzeramā soda palīdzēs atbrīvot virsmu no piekaltušiem traipiem. Neaizmirsti arī tīrīšanas darbiņu laikā uzvilkt rokās cimdus, lai āda neciestu no ķīmisko līdzekļu iedarbības.

Lai izdodas cepeškrāsni padarīt tīru un spožu!