Dārzi kaimiņzemē: iespaidīga ķieģeļu virtuve un dekoru dažādība

Kad idejas dārza izveidē ir izsmeltas – laiks tās lūkot citviet, piemēram, kaimiņzemē. Šoreiz piedāvājam ieskatīties kādā dārzā Igaunijā, kas piedalās igauņu "Delfi Dekor" rīkotajā konkursā "Mana māja vasarā".

Kā medijam atklājusi Gaļina no Tammiku, kura pieteikusi savu dārzu konkursā, šo zemes gabalu ar māju viņa ar vīru iegādājusies pirms 11 gadiem. To viņi sev pasnieguši kā dāvanu sudrabkāzās. Teritorija bijusi pamesta, bet saimnieki ieguldījuši krietnu darbu, lai to izveidotu skaistu un gaumīgu. Kā uzsver dārza īpašniece, viņi radījuši "paradīzi" savai ģimenei, kurā abi ieguldījuši mīlestību un savu dvēseli.

"Es atbildu par dizainu, bet visas idejas īsteno mans vīrs, kuram ir zelta rokas," tā Gaļina, kura teic, ka visas ieceres vēl nav īstenotas un pabeigtas dārzā.

Foto ieskats Gaļinas un viņas vīra īpašumā: