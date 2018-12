Mājīgums skandināvu stilā: padomi svētku sajūtas ienešanai savā mājoklī

Svētku sajūtu uzburt var katrs pats – sākot ar atbilstošu dziesmu izvēli, mandarīnu iegādi vai piparkūku cepšanu, beidzot ar svētku eglītes atnešanu un mājokļa ietērpšanu svētku rotā. Taču ir vēl pāris elementi, kas mājoklī var uzburt skaisto Ziemassvētku noskaņu.

Projekta "Krasta kvartāls" eksperti sarūpējusi padomus, lai gada sirsnīgākajos svētkos ienestu mājīgā skandināvu stila vēsmas.

Gaisma

Kā uzsver eksperti, skandināvu stils sevī apvieno gan funkcionalitāti, gan mājīguma sajūtas radīšanu. Gaismas elementi svētku laikā ir īpaši svarīgi, jo Latvijas klimatiskajos apstākļos ziemas periods ir piesātināts ar ilgstošu tumsu un drēgnumu. Eksperti iesaka mājokli izdekorēt ar gaismas virtenēm, kas ne tikai ienesīs papildu gaismu, bet arī sniegs patiesu baudījumu acīm. Īpaši ērtas ir gaismas virtenes, kas darbojas ar baterijām – tās nav nepieciešams pieslēgt pie strāvas, līdz ar to tās var novietot tur, kur sirds kāro. Papildu svētku noskaņu radīs gaismu caurlaidīgs materiāls, piemēram, lins, ko lietot kā lampas abažūru, tādējādi izkliedējot gaismu un radot omulīgu un patīkami mierpilnu gaisotni.

Dabas elementi un kopīga darbošanās

Lielisks un ekonomisks veids, kā panākt svētku atmosfēru, ir dabas materiālu izmantošana, uzsver speciālisti. Ja mājoklī nav vietas lielai eglītei, tad svētku sajūtu radīs arī vāzē uz galda izkārtoti egles, priedes vai kadiķa zari, kas mājokli vienlaikus piepildīs ar patīkamu smaržu. Šo tematisko buķeti eksperti iesaka papildināt ar eglīšu rotājumiem – it īpaši palīgos ņemot jaunākos ģimenes locekļus – ar bērniem veidotās svētku rotas radīs papildu sirsnīguma un kopā būšanas prieka sajūtu.

Nianses un detaļas

Eksperti uzsver, ka skandināvu stils noteikti neizslēdz arī košāku krāsu izmantošanu kā ierasts – ir taču svētki! Ja mājās jau ir zaļie istabas augi, skaisti un praktiski arī izskatīsies, ja parūpēsities par papildu dekoriem paši. Kā norāda speciālisti, ātrs un praktisks veids, kā sagatavot mazus akcentus svinību galdam, ir izžāvēt augļus un ogas, kas pēcāk arī noderēs virtuvē. Piemēram, sagriezt citronu, apelsīnu un ļaut tiem izžūt. Šādā veidā tos var ielikt stikla traukā, kad tie vēlāk var kalpot kā piedeva tējai, vai arī novietot tos uz svētku galda kā atsevišķus dekorus, varbūt pat iekārt eglītē – praktiski, ātri un skaisti.

Smarža

Neatņemama svētku sastāvdaļa, ko ikviens no mums noteikti atceras arī no bērnības laikiem, ir piparkūku, mandarīnu un krustnagliņu smarža. Viens no veidiem, kā šo smaržu ienest savās mājās, ir kopā ar ģimeni gatavot svētku maltīti, cept piparkūkas. Palīdzīgu roku patīkama mājas aromāta radīšanā sniedz arī dažādas nomierinošas ēteriskās eļļas, kas piedāvā daudzveidīgus aromātus – vaniļu, krustnagliņas, kanēli, citrusauguļus un daudzus citus. Savukārt smaržu palīdzēs radīt arī aromātiskās sveces, kas papildinās svētku noskaņu, kā arī kalpos kā papildu gaismas avots.

Eksperti atgādina, ka viena no skandināvu stila pamatnostādnēm ir radīt mājīguma sajūtu, kas sevī ietver funkcionalitāti un praktiskumu. Gatavošanās svētkiem mēdz būt trauksmains un stresa pilns laiks, tāpēc speciālisti mudina neaizmirst par to, kas sagādā prieku un rada svētku sajūtu tavās mājās.