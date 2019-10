Ieteicamākā izvēle un uzglabāšanas knifi: viss par malku

Apkures sezona uzņem apgriezienus, tāpēc tiem, kuriem ir privātmājas – darba ir pilnas rokas! Lai gan šķiet, ka mūsdienās daudzi dod priekšroku briketēm vai granulām, klasiska vērtība ir un paliek malka.

"Tava Māja" šoreiz ir sarūpējusi stāstu krājumu par malku, tās uzglabāšanas knifiem ne tikai iekštelpās, bet arī ārā, kā arī esam aplūkojuši to, kādu malku vislabāk izvēlēties un kas būtu jāņem vērā tās izmantošanā.

Piekritīsiet – kvalitatīva kurināmā izvēle nav no vienkāršākajām. Ja vēlies izmantot alkšņa malku, tad liec aiz auss, ka tā it nemaz nedūmo, bet priedes vai egles malka rada lielu darvas un sodrēju daudzumu. Savukārt bērza malkai ir laba siltumatdeve, nemaz nerunājot par to, cik labi, ja ir sarūpētas arī bērza tāsis, kas ir lielisks palīgs krāsns iekurināšanā. Kvalitatīvas malkas viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir arī pareiza tās uzglabāšana, tāpēc ņem vērā, ka malkai vienmēr jābūt labi izžuvušai. Kā intervijā "Tava Māja" atgādināja skursteņslaucītājs Guntis Brakmanis, "svarīga ir malkas sagatave – ziemā tu gādā malku, pēc tam to sagatavo, bet pēc Jāņiem malciņai jau vajadzētu būt zem jumta. Kurināt šo malku var pēc gada, jo, lai malka būtu kārtīgi izžuvusi, jāpaiet diviem gadiem. Tad malka ir sausa."

