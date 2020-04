Speciālistu ieteikumi, kā notīrīt dažādu veidu žalūzijas

Pavasara saulītē visi putekļi mājoklī ir redzami kā uz delnas, tāpēc vērts atcerēties ne tikai par logu tīrību, bet arī aizkaru mazgāšanu un žalūziju notīrīšanu. Kā pareizi tīrīt dažāda veida žalūzijas, "Tava Māja" iesaka salona "Siena" speciālisti.

Kā norāda eksperti, kopšanai vispateicīgākās ir "romiešu" žalūzijas, jo to mehānismu var viegli izjaukt, bet žalūzijā esošo audumu var viegli izmazgāt. "Parasti aizkaru audumus var mazgāt mājas apstākļos veļasmašīnā saudzīgajā režīmā. Protams, pirms tam jāpārbauda pie izstrādājuma piešūtā kopšanas instrukcija. Iespējams, audumam būs nepieciešama ķīmiskā tīrīšana," atgādina salona pārstāvji.

Savukārt koka un metāla horizontālo žalūziju kopšanai speciālisti iesaka pielietot sauso kopšanu, proti, tīrīt tās ar putekļusūcēju vai birstīti. Metāla žalūzijas, kā atzīmē eksperti, var tīrīt arī ar ūdenī samitrinātu drāniņu.

Kā tīrīt plisē un rullo žalūzijas? Eksperti tās iesaka tīrīt ar putekļusūcēju, jo, ja tām tiks veikta mitrā kopšana, tad tā atstās neatgriezeniskus defektus uz materiāla.

Vertikālo žalūziju kopšana nav no tām vieglākajām, bet eksperti iesaka rīkoties pēc instrukcijas, proti, pirms žalūziju noņemšanas no sliedes ir jānoāķē ķēdītes no žalūziju atsvariem. Uzmanīgi jāizņem atsvari. Rūpīgi jānoāķē arī žalūziju audeklu slejas no sliedes, lai tās nesaburzītos. Salona pārstāvji iesaka mazgāt audeklu slejas vannā, izmantojot mīkstu birsti un maigu mazgāšanas līdzekli. Ja mājoklī nav vannas, tad derēs arī liela bļoda vai izlietne. Svarīgi – audekls jāmazgā ļoti uzmanīgi, lai tas nesaburzītos! Slejas vēlams mazgāt pa vienai. Kā iesaka speciālisti, audekla slejas jāskalo siltā un tīrā ūdenī. Tās jāskalo atkārtoti, lai uz slejām nepaliktu mazgāšanas līdzekļa "pēdas". Kad audekla slejas izskalotas, tad tās rūpīgi saliek vienu uz otras paciņā. Paciņu sarullē un noliek guļus notecēties trīs līdz četras stundas. Pēc tam var ķerties klāt atsvaru un atsvaru ķēdīšu mazgāšanai.

"Zelta" likumi žalūziju kopšanā, kurus atgādina eksperti:

ja žalūzijām nepieciešama ķīmiskā tīrīšana – tās jātīra ķīmiski;

ja materiāla sastāvs pieprasa, lai to mazgā ar rokām – jāmazgā ar rokām;

ja materiālu var mazgāt veļasmašīnā saudzīgajā režīmā – tad tā arī jādara;

ja norādīta sausā kopšana – jāpielieto sausās kopšanas metode, ņemot talkā putekļsūcēju, birstīti vai sausu drānu;

šajā īpašajā periodā visu žalūziju vadības-ķēdītes un grozāmos kociņus vēlams kārtīgi dezinficēt.

Taujāti par to, kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas žalūziju kopšanā, speciālisti norāda – cilvēki dara pretēji ražotāja norādītajai kopšanas instrukcijai.

