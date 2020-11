Lai mantas netiktu sabojātas: ieteikumi, kā droši iepakot dāvanas sūtīšanai

Šis svētku laiks ir neierastāks – atcelti tradicionālie Ziemassvētku tirdziņi, dāvanu pirkšanas bums lielveikalos izpaliek, bet tā vietā priekšroka jādod pirkumiem internetveikalos. Šogad arī dāvaniņas labāk nogādāt attālināti, piemēram, ar pakomātu vai pasta starpniecību, tāpēc rakstā tālāk apkopoti ieteikumi, kas jāņem vērā, lai Ziemassvētku dāvanas droši nonāktu galamērķī.

Kā "Tava Māja" pastāstīja "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants, uzņēmums jau pirmajā ārkārtējā situācijā novērojis, ka pieaug mājražotāju un mazo uzņēmēju interese par sūtījumu pakalpojumiem. Arī otrajā ārkārtējā situācijā Grants aicina dāvinātājus izvēlēties pakomātu pakalpojumus, jo, kā norāda uzņēmuma pārstāvis, tas "būs no viens no ērtākajiem veidiem, kā dāvāt otram prieku svētkos arī attālināti." Turklāt dāvanas var ērti un viegli nosūtīt saviem mīļajiem visā Latvijas teritorijā.

"Tava Māja" atgādina, ka šogad tradicionālais Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus norisinās tiešsaistē. Iegādātās lietas tirdziņa dalībnieki nosūta ar pakomāta starpniecību.



Rakstā tālāk padomos par dāvanu iesaiņošanu sūtīšanai dalās "DPD Latvija" pārstāvji.

Pareiza iepakojuma izvēle



Iepakojuma materiālam ir jābūt piemērotam sūtījuma svaram, tāpēc pirmais solis ir kritiski izvērtēt, vai izvēlētais iepakojums – visbiežāk kaste vai politelēna maiss, būs pietiekami izturīgs. Ja plānots sūtīt rotaļlietas, drēbes vai citas līdzīgas, neplīstošas preces, jāizvēlas plānāka materiāla kaste vai maiss. Savukārt, ja tiek sūtīts plīstošs materiāls, piemēram, keramikas trauki, ieteicams izvēlēties kartona kasti ar vairākiem slāņiem. Iepakojumam ir jāatbilst arī preces izmēram – tas nevar būt ne par mazu, ne par lielu.

Dāvana rūpīgi jāaptin



Vienkāršākais un lētākais veids, kā preci droši iepakot, ir burbuļplēve, ko var iegādāties gan saimniecības preču veikalos, gan dažādos e-veikalos. Burbuļplēvē ieteicams iesaiņot trauslus un plīstošus produktus, piemēram, keramikas, stikla, porcelāna un līdzīga materiāla izstrādājumus. Ja vēlaties nosūtīt vairākas lietas, tad katra no tām ir jāiepako atsevišķi vēl pirms likšanas kastē vai maisā. Burbuļplēvi var aizstāt arī ar citiem materiāliem, piemēram, vati, gofrēto kartonu, papīru audumu, speciālām fiksējošām putām un granulām. Ja sūtītajam priekšmetam ir tukšs vidus, tad arī to ir ieteicams aizpildīt ar saburzītu papīru vai burbuļplēvi. Neatkarīgi no tā, cik priekšmetus plānojat sūtīt, būtu vēlams, lai amortizējošs materiāls tos aptvertu no visām pusēm – augšas, apakšas un sāniem.

Jānovērš riski, lai šķidrās dāvanas neiztek



Lai izvairītos no iztecēšanas riska, šķidrumus ieteicams sūtīt kastēs. Visus šķidrumus un preces, kas ir jūtīgas pret mitrumu un putekļiem, jāieliek atsevišķā plastmasas maisiņā un jānovieto kastē uz augšu. Maisiņos vai citos tiem piemērotos iepakojumos vēlams atsevišķi ievietot arī mazus priekšmetus, aksesuārus un detaļas, piemēram, amatnieku darinātās rotas un piespraudes. Savukārt apģērbu var sūtīt maisos, taču ir būtiski tos nepārpildīt, lai tie nesaplīstu. Tāpat jāpievērš uzmanība maisa kvalitātei – tam ir jābūt izturīgam, lai saskarē ar citiem sūtījumiem tas nesabojātos.

Dubultā pārbaude un kārtīga nostiprināšana ar izturīgu līmlenti



Tad, kad kaste vai maiss ir sapildīts ar vienu vai vairākiem priekšmetiem, tukšās vietas vēlams aizpildīt ar materiālu, kas neļaus sapakotajām lietām kustēties. Šajā gadījumā vislabāk izmantot papīru, avīzes, burbuļplēvi. Trauslas lietas jānovieto tā, lai tās nesaskartos viena ar otru un lai kastē tās atrastos atstatus no augšas, apakšas un sāniem. Neatkarīgi no iepakojuma veida – kastes vai maisa, tas ir pilnībā jāaizlīmē. Tam ieteicams izmantot izturīgu līmlenti, pārsienot to vismaz trīs slāņos augšā, apakšā un no sāniem, lai tā nevarētu atvērties.

Precīzi aizpildīti dati un pareiza pavadlapas noformēšana



Beidzamais un vissvarīgākais solis ir pareiza pavadlapas noformēšana, lai sūtījums veiksmīgi nonāktu pie saņēmēja. Sūtījuma pavadlapai ir jābūt kārtīgi uzlīmētai uz iepakojuma, lai to var salasīt. Ja sūtīšanai tiek izmantota kaste, kas jau reiz ir izmantota, jāpārliecinās, vai ir aizklāta ar iepriekšējo sūtījumu saistītā informācija – vecie svītrkodi un adreses. Savukārt, ja tiek sūtīts šķidrums vai cita prece, kam būtiski neatrasties kājām gaisā, pavadlapu ieteicams līmēt kastes augšpusē.