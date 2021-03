"Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības" – šādu frāzi noteikti ir dzirdējuši daudzi, un to var pielietot dažādās dzīves situācijās, tajā skaitā, ja runa ir par mājokļa būvniecību, pārbūvi vai kādas citas ēkas uzsliešanu īpašumā. Nereti savā īpašumā, labu gribēdami, kaut ko sameistarojam, nocērtam vai pielabojam, bet, kā izrādās, to savas nezināšanas dēļ esam darījuši nelegāli. Vaicājām būvvaldēm – kuras ir tās lietas, par kurām cilvēki visbiežāk nezina, ka tās ir jāsaskaņo?

Maldinošs ir priekšstats, ka būvvalde ir tā iestāde, kas nodarbojas tikai ar sodu likšanu. Tā ir arī iestāde, kurā vērsties pēc palīdzības mājokļa jautājumos, tajā skaitā arī pēc šķietami vienkāršas konsultācijas par savu īpašumu. Lai nebūtu jāpielieto slavenais teiciens "gribējās kā labāk, sanāca kā vienmēr", raksta turpinājumā lūdzām būvvalžu pārstāvjus dažādās Latvijas pašvaldībās uzskaitīt tās lietas, kas parasti cilvēkos rada izbrīnu: vai tad tas arī ir jāsaskaņo būvvaldē?!