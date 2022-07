Jāpaspēj ielēkt globālajā automašīnu detaļu tirgū, mudina 'eBay' komercattīstības vadītājs Alons Pasters

Pārdevēji no Latvijas pērn klientiem ASV, Vācijā, Lielbritānijā, Itālijā, Francijā un citās valstīs pārdeva vairāk nekā 200 000 automašīnu detaļu un aksesuāru. No Latvijā bāzētiem pārdevējiem vidēji katru minūti tiek nopirkta kāda prece šajā kategorijā. Aizvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties lietotu auto vai ilgāk izmantot līdzšinējo. Attiecīgi, ja jums jau ir auto, daudz ienesīgāk ir to atjaunot, iegādājoties tam trūkstošās detaļas. Tas ir ne tikai izdevīgi, bet arī videi draudzīgāk. Alons Pasters