Notiks bezmaksas vebinārs tiešraidē par uzņēmumu pieredzi uzlabojot savu e-veikalu

Šī gada 9. jūlijā pulksten 10.00 tiešraidē DELFI notiks vebinārs “E-komercija praksē: Piemēru analīze”, kurā digitālā mārketinga eksperts, pasniedzējs un mentors Edgars Koroņevskis sniegs padomus par e-komercijas praktiskajiem jautājumiem un analizēs vairāku uzņēmumu reālo pieredzi - kā, uzlabojot konkrētus mājas lapas aspektus, var veicināt interneta tirdzniecību.

Vairāku nedēļu laikā sociālais uzņēmums “Dakteris Klauns”, karnevālu tērpu ražotājs “Divendi” un industriālo sensoru risinājumu uzņēmums “Will Sensors” Edgara pavadībā veica savu mājas lapu uzlabojumus. Uzņēmumu pieredze ļaus ieskatīties dažādu biznesa modeļu- B2B (business to business), B2C (business to customer), C2C (customer to customer) vajadzībās balstītu e-komercijas risinājumu izveidē.

”Esiet uz klientu vērsti, apgūstiet jaunas digitālās iespējas, lai saziņai ar auditoriju pievienotu abpusēju vērtību. Šāda e-komercijas stratēģija ļaus sasniegt nospraustos mērķus,» novēl digitālā mārketinga eksperts ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi digitālajā mārketingā un lietotāju pieredzes (UX) jomā Edgars Koroņevskis.

Vebināra izskaņā skatītājiem būs iespēja ekspertam uzdot savus jautājums. Lai nenokavētu vebināru, interesenti aicināti pievienot atgādinājumu.

Vebinārs tapis SEB bankas bezmaksas biznesa zināšanu platformas internetā eAkademija.lv ietvaros.