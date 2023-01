Kā studēt maģistrantūrā bez maksas, nodrošinot sev darba vietu

Transporta un sakaru institūts (TSI) un lielākais starptautiskais uzņēmums konsultāciju jomā "Deloitte" ir apvienojuši spēkus un radījuši iespēju iegūt augsti pieprasīto maģistra grādu datu analītikas un mākslīgā intelekta jomā, kā arī garantētu darba vietu. Atlasītiem kandidātiem "Deloitte Latvia" apmaksās studijas, kuru absolventi iegūs uzreiz divus diplomus – Latvijas un Lielbritānijas.

Iemaņas datu analītikā un darbā ar mākslīgo intelektu ir arvien vairāk pieprasītas

Pirms dažiem gadiem Latvijas augstskola TSI uzsāka stratēģisko sadarbību ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England – UWE Bristol). Rezultātā tapa daudzas labas lietas, un dubultā diploma maģistra studiju programma "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" ir viena no tām. TSI un UWE komandas apvienoja zināšanas un pieredzi, lai radītu programmu, kas atbilst biznesa vides pieprasījumam. Studiju laikā jūs oficiāli esat gan TSI, gan UWE Bristol students vai studente, un, absolvējot, saņemsiet divus diplomus. Tātad, jums ir iespēja studēt britu augstskolā, dzīvojot Latvijā.

Uzņēmējdarbībā kļūst arvien svarīgākas un pieprasītākas iemaņas un prasmes analizēt lielus datu apjomus, lai pieņemtu optimālus lēmumus. "TSI pētnieki koncentrējas uz mākslīgā intelekta (MI) metodēm un modeļiem, kas ļauj strādāt ar lieliem datu apjomiem un palīdz analītiķiem pieņemt lēmumus," stāsta TSI profesors un maģistra programmas "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" direktors Dmitrijs Pavļuks.

Viņš arī skaidro, ar ko šī studiju programma ir īpaša: "MI joma ir ļoti plaša un sniedzas no robotikas līdz spēlēm un datu analītikai, kas arī ir mūsu studiju programmas uzmanības centrā. Šai pasaulei ir nepieciešams daudz vairāk inteliģences. Es uzskatu, ka MI var padarīt cilvēkus stiprākus un dot mums iespēju sasniegt biznesa mērķus un uzlabot dzīvi. Mūsu maģistra programma ir aizraujošs ceļojums topošajā MI pasaulē. Tas sākas ar datiem, attīsta analītiskās un programmēšanas prasmes, iziet cauri modernai statistikai un mašīnmācībai, ļauj labāk izprast ar mākslīgo intelektu darbināmus aģentus un ierīces, un visbeidzot nonāk pie prasmes izveidot savus unikālos risinājumus".

Foto: TSI arhīvs

Dmitrijs Pavļuks, TSI profesors un maģistra programmas "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" direktors

Ir aprēķināts, ka ar mākslīgā intelekta algoritmu aprīkotas ierīces var izpildīt apmēram 45% no pašlaik cilvēka veiktā darba. Paredzamais progress dabiskās valodas atpazīšanā un izmantošanā palielinās šo radītāju līdz 60%. Mākslīgā intelekta tehnoloģijas kļūs par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, un uzņēmumi strauji palielina ieguldījumus tajās. Kaut gan process jau sācies, uzņēmumi vēl neizmanto visas MI sniegtas priekšrocības, uzskata profesors Pavļuks: "Līdzīgi kā industriālās revolūcijas laikā, arī tagad arvien vairāk tiek runāts par mākslīgā intelekta revolūciju. MI algoritmi jau ir izstrādāti, bet nozarē tos izmanto ļoti vāji. Līdzīgi bija pirmās rūpnieciskās revolūcijas sākumā. Tvaika dzinējs jau bija izgudrots, bet ne visi uzņēmēji, kam tas būtu noderējis, to izmantoja".

Pilnīgi visu darbu mūsu vietā mākslīgais intelekts gan nepildīs. Pēc Dmitrija Pavļuka teiktā, kopējā tendence ir tāda, ka MI pārņem daļu uzdevumu, padarot uzņēmuma darbinieku darbu ievērojami efektīvāku. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesionāļiem, kas spēj strādāt arī ar MI. Jāpiebilst, ka Latvijā un citviet pasaulē trūkst IKT profesionāļi ar dažādām specializācijām. Līdz ar to cilvēki ar kvalitatīvu izglītību un darba pieredzi šajā jomā ir ļoti pieprasīti un var izvēlēties sev tīkamāko darba piedāvājumu.

"Deloitte Latvia" balso par TSI programmu un profesionāļu skaita pieaugumu

Maģistra programmu "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" atbalsta virkne nozīmīgu uzņēmumu, kas strādā gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Viens no programmas partneriem ir lielākais starptautiskais uzņēmums konsultāciju jomā "Deloitte". Igors Rodins, "Deloitte Centrāleiropa" partneris, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta virziena attīstības jautājumos, kas koncentrējas uz mākslīgā intelekta un mašīnmācības integrēšanu "Deloitte" klientu biznesa procesos, uzsver: "Datu un mākoņu inženieri, kā arī datu zinātnieki un arhitekti ir ļoti pieprasīti. Arī pašā "Deloitte" uzņēmumā mums ir liels pieprasījums pēc prasmēm mākslīgā intelekta jomā. Šie amati ir labi apmaksāti, darbs ir interesants un sniedz labas iespējas konsultēt Eiropas lielākos uzņēmumus. Programma, ko TSI izstrādāja sadarbībā ar UWE Bristol, ir tas, kas nozarei ir vajadzīgs. Kopā ar daudziem citiem starptautiskiem uzņēmumiem "Deloitte" ir izvēlējies Rīgu par savu reģionālo mākslīgā intelekta zināšanu centru. Caur Riga .ai Studio mēs eksportējam savus profesionālos padomus uz valstīm visā Eiropā. Tas ir fantastisks ieguldījums Latvijas ekonomikā. Man ir vīzija par Rīgu kā starptautisku MI zinātnes un mācību centru".

Foto: TSI arhīvs

No kreisās puses Igors Rodins, "Deloitte Centrāleiropa" partneris, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta virziena attīstības jautājumos; no labās puses Dmitrijs Pavļuks.

Ņemot vērā šo vīziju un vajadzību pēc augsti kvalificētiem komandas dalībniekiem, uzņēmums ir paziņojis, ka nodrošinās stipendijas, apmaksājot maģistra studijas, un sniegs darba vietu labākajiem kandidātiem. Varbūt tieši jūs pievienosieties "Deloitte Latvia" Rīgas .ai Studio – augsti specializētajai datu zinātnieku, datu un mākoņu arhitektu un inženieru komandai.

Lai pieteiktos studijām un "Deloitte Latvia" atbalstam ir nepieciešams bakalaura grāds datorzinātnēs, dabaszinātnēs, matemātikā, ekonomikā vai cita līdzvērtīga izglītība, kā arī teicamas angļu valodas zināšanas. Vairāk par pieteikšanos varat uzzināt šeit.

"Deloitte Latvia" savai komandai meklē kandidātus ar iepriekšējo pieredzi datorzinātņu jomā. Taču pat ja jums tādas nav, jums tomēr ir iespēja studēt programmā "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" un mainīt darba jomu. "Klasiski datorzinātnes maģistros uzņem cilvēkus ar bakalaura diplomu šajās zinātnēs, kas jau labi zina matemātiku un programmē. Mūsu maģistra programmas atšķirīgā iezīme ir plašāka uzņemšana. Jau tagad aicinām pieteikties pretendentus, kuriem nav IT pamatizglītības, bet kuri profesionāli nodarbojas ar datu analīzi un ir speciālisti savās pielietojuma jomās," skaidro Dmitrijs Pavļuks.

Apzinoties, ka speciālistiem bez IT izglītības uzsākt studijas šajā programmā varētu būt sarežģīti, TSI piedāvā cilvēkiem ar augstāko izglītību citās jomās studēt vienu papildus semestri (Pre-master). Studijas papildus semestrī sāksies rudenī, bet iesakām aizpildīt pieteikumu tagad, jo vietu skaits ir ierobežots. Šī semestra laikā tiek apgūti nepieciešami pamati programmēšanā un matemātikā. "Daudzās kompānijās ir speciālisti, kas nodarbojas ar datu analītiku, kuriem ir laba pieredze uzņēmējdarbībā, bet nav teorētisku zināšanu IT jomā. Viņiem mūsu programma varētu būt ļoti noderīga," saka profesors. Savukārt profesionāļiem ar iepriekšējo pieredzi un padziļinātām praktiskām prasmēm datorzinātnēs vai datu analītikā studiju process aizņem tikai vienu gadu, kam seko maģistra darba izstrāde, un studijas jau sāksies februārī.

Ziemas uzņemšana TSI turpinās līdz 31. janvārim, tāpēc piesakieties tūlīt un iegūstiet šai programmai īpašu 20% atlaidi! Pievienojieties jauno studentu lokam, gūstiet jaunas zināšanas un prasmes un paceliet savu karjeru nākamajā līmenī!